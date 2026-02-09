टी-20 विश्व कप 2026: भारत के खिलाफ मैच खेल सकता है पाकिस्तान, रखी ये मांग

फैसला पाकिस्तान सरकार से सलाह लेगा PCB PCB इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पहले पाकिस्तान की केंद्र सरकार से सलाह करेगा। बताया जा रहा है कि बोर्ड राजनीतिक दिशा-निर्देशों और भारत-पाकिस्तान मैच से हटने के संभावित असर पर विचार कर रहा है। यह सब लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हुई करीब 5 घंटे लंबी बैठक के बाद लिए जाएगा। इस बैठक में PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी, ICC के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम शामिल थे।

पाकिस्तान की शर्त पाकिस्तान ने रखी ये मांग रिपोर्ट्स के अनुसार, ICC-PCB की बैठक में नकवी ने ICC से भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए कहा है। उन्होंने एशिया कप में हाथ न मिलाने वाली घटना का मुद्दा भी उठाया और कहा कि खिलाड़ियों को खेल की नैतिकता बनाए रखनी चाहिए और पारंपरिक अभिवादन का पालन करना चाहिए। उन्होंने पकिस्तान के लिए ज्यादा रेवेन्यू शेयर की मांग भी की है।

