टी-20 विश्व कप 2026: पाकिस्तान ने USA को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

टी-20 विश्व कप 2026 के 12वें मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने USA क्रिकेट टीम को 32 रन से हराते हुए अपनी दूसरी जीत दर्ज की। सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में हुए मुकाबले में पाकिस्तान ने साहिबजादा फरहान के अर्धशतक (73) की मदद से 190/9 का स्कोर बनाया। जवाब में USA की टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 158/8 का स्कोर ही बना सकी। आइए इस मुकाबले में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा पाकिस्तान ने आसानी से मैच जीता पाकिस्तान से सैम अयूब (19) और सलमान आगा (1) जल्दी आउट हुए। सलामी बल्लेबाज साहिबजादा ने 73 रन बनाए। उनके अलावा बाबर आजम (46) और शादाब खान (30) ने उपयोगी योगदान देकर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में USA से शायन जहाँगीर ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए 49 रन और शुभम रंजने ने 51 रन बनाए। इनके अलावा अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया और टीम लक्ष्य से दूर रह गई।

साहिबजादा फरहान साहिबजादा फरहान ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 9वां अर्धशतक लगाया फरहान ने पारी के दूसरे ओवर में 3 बेहतरीन चौके लगाए। उन्होंने पावरप्ले ओवरों में USA के गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस सलामी बल्लेबाज ने 41 गेंदों का सामना करते हुए 73 रन बनाए। अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए। उनकी पारी का अंत हरमीत सिंह ने किया। यह टी-20 विश्व कप में फरहान की पहली अर्धशतकीय पारी रही।

Advertisement

आंकड़े साहिबजादा फरहान ने पूरे किए 1,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन फरहान ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच से अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक 41 मैचों की 41 पारियों में 26.05 की औसत और 132.23 की स्ट्राइक रेट से 1,042 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर 80* रन रहा है। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 1,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पाकिस्तान के 10वें बल्लेबाज बने।

Advertisement