टी-20 विश्व कप इतिहास में दक्षिण अफ्रीका को कभी नहीं हरा पाई न्यूजीलैंड, जानिए जरूरी बातें

हेड-टू-हेड न्यूजीलैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा रहा है भारी न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 17 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान कीवी टीम सिर्फ 6 मुकाबले जीतने में सफल हो पाई है। दक्षिण अफ्रीका ने 11 मैच अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच खेले गए आखिरी 3 मैचों में कीवी टीम ने बाजी मारी है। इस विश्व कप में एडेन मार्करम की टीम ने अपने पहले दोनों मैच जीते हैं। न्यूजीलैंड को भी अपने पहले दोनों मुकाबलों में जीत मिली है।

एकादश न्यूजीलैंड की टीम इन खिलाड़ियों को दे सकती है मौका न्यूजीलैंड ने UAE क्रिकेट टीम के खिलाफ 174 रन का लक्ष्य बिना विकेट खोए ही हासिल कर लिया था। सलामी बल्लेबाज टिम सेफर्ट और फिन एलन ने कमाल की पारियां खेली थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन खिलाड़ियों से एक और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। गेंदबाजी में भी टीम बेहतर करना चाहेगी। संभावित एकादश: टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन और जैकब डफी।

पिच ऐसी होगी नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में काली और लाल मिट्टी की अलग-अलग पिचें हैं। लाल मिट्टी की पिचें काली मिट्टी की तुलना में तेज गेंदबाजों को अधिक सहायता प्रदान करती हैं। यहां बल्लेबाजों को आमतौर पर रन बनाना आसान रहता है। हालांकि, शुरुआती कुछ ओवर चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। काली मिट्‌टी की पिच पर उछाल सामान्य होता है, लेकिन स्पिनरों को ज्यादा मदद मिलती है। ऐसे में बल्ले और गेंद के बीच रोचक मुकाबला मिल सकता है।

जानकारी कैसा रहेगा अहमदाबाद का मौसम? एक्यूवेदर के अनुसार, 14 फरवरी को अहमदाबाद में मौसम साफ रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 17 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन में बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में मैच बिना किसी खलल के होने की संभावना है।

नजर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें सेफर्ट ने पिछले 6 मैचों में 257 रन बनाए हैं। फिलिप्स पिछले 7 मैचों में 218 रन बनाने में सफल रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका से डिकॉक ने पिछले 9 मैचों में 383 रन बनाए हैं। मार्करम के बल्ले से 9 मैचों 277 रन निकले हैं। डफी ने पिछले 10 मैचों में 15 विकेट लेने में सफल रहे हैं। एनगिडी ने पिछले 7 मैचों में 14 विकेट चटकाए हैं। इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी।