टी-20 विश्व कप 2026: नीदरलैंड ने नामीबिया को 7 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा इस तरह से जीती नीदरलैंड की टीम नामीबिया को लौरेन स्टीनकैंप (6) के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद जान फ्राइलिंक (30) और जान निकोल लोफ्टी-ईटन (42) ने उम्दा पारियां खेलते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में नीदरलैंड ने पावरप्ले तक 50/2 का स्कोर बनाया। इस बीच उनके दोनों सलामी बल्लेबाज आउट हुए। संकट की घड़ी में बास डी लीडे और कॉलिन एकरमैन (32) ने उपयोगी पारियां खेलते हुए जीत दिलाई।

पारी बास डी लीडे ने लगाया अर्धशतक, प्लेयर ऑफ द मैच बने लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड को जब 16 के स्कोर पर पहला झटका लगा, तब बास डी लीडे क्रीज पर आए। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय का 5वां अर्धशतक लगाया। वह 48 गेंदों में 72 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी में 5 चौके और 4 छक्के लगाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने कॉलिन एकरमैन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी की। एकरमैन 32 रन बनाकर आउट हुए।

अंक तालिका नीदरलैंड ने दर्ज की अपनी पहली जीत टी-20 विश्व कप 2026 में नीदरलैंड ने अपनी पहली जीत दर्ज की। डच टीम ने अब तक 2 मैच खेले हैं, जिसमें से 1 में जीत और 1 में ही हार मिली है। ग्रुप-A की अंक तालिका में ये टीम फिलहाल दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। इस ग्रुप में भारतीय क्रिकेट टीम शीर्ष पर मौजूद है, जिसने अपने पहले मैच में USA को हराया था। नामीबिया का यह पहला मुकाबला था, जिसमें उन्हें हार मिली थी।

