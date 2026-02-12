टी-20 विश्व कप इतिहास में इटली ने दर्ज की अपनी पहली जीत, नेपाल को दी शिकस्त

लेखा-जोखा इटली ने आसानी से जीता मैच टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल ने 49 रन तक अपने 3 विकेट गंवाए। इसके बाद भी नेपाल के विकेटों के गिरने का क्रम जारी रहा। इस बीच आरिफ शेख ने सर्वाधिक 27 रन बनाए। अंत में करन केसी ने 11 गेंदों में 18 रन का योगदान देते हुए टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचाया। जवाब में इटली को जस्टिन मोस्का (60*) और एंथनी मोस्का (62*) ने अर्धशतक लगते हुए जीत दिलाई।

गेंदबाजी क्रिशन कलुगामागे ने लिए 3 विकेट, बने प्लेयर ऑफ द मैच इटली की ओर से क्रिशन कलुगामागे सबसे सफल गेंदबाज रहे। इस स्पिनर ने अपने 4 ओवर के कोटे में 18 रन देते हुए 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 20 पारियों में 17.95 की औसत और 6.46 की इकॉनमी रेट के साथ 23 विकेट लिए। दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर बेन मानेंटी ने बेहद किफायती गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देते हुए 2 विकेट चटकाए।

पारी जस्टिन मोस्का और एंथनी मोस्का ने लगाए अर्धशतक लक्ष्य का पीछा करते हुए जस्टिन मोस्का और एंथनी मोस्का ने अपने-अपने अर्धशतक लगाए। बाएं हाथ के बल्लेबाज जस्टिन ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय का अपना चौथा अर्धशतक 37 गेंदों में पूरा किया। वहीं, एंथनी ने भी अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का चौथा अर्धशतक सिर्फ 28 गेंदों में पूरा किया। मोस्का बंधुओं ने शतकीय साझेदारी करते हुए टीम की जीत सुनिश्चित की।

साझेदारी जस्टिन मोस्का और एंथनी मोस्का ने साझेदारी में बनाया विश्व रिकॉर्ड मोस्का बंधुओं ने शतकीय साझेदारी (124*) करते हुए इतिहास रच दिया। दरअसल, यह टी-20 विश्व कप के इतिहास में 2 भाइयों द्वारा बनाई गई पहली शतकीय साझेदारी है। इससे पहले कामरान अकमल और उमर अकमल की भाइयों की जोड़ी ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 96 रन की साझेदारी की थी। इस सूची में तीसरे पायदान पर इटली के बेंजामिन मनेन्टी और हैरी मनेन्टी ने स्कॉटलैंड (2026) के खिलाफ 73 रन की साझेदारी की थी।