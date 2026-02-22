टी-20 विश्व कप 2026: मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा पर फिर दिया बयान, जानिए क्या कहा

बयान आमिर ने क्या दिया बयान? पाकिस्तानी टीवी शो 'हारना मना है' में आमिर ने कहा, "अभिषेक की आलोचना पूरी तरह से क्रिकेट संबंधी आकलन थी, न कि अनादर। अभिषेक के बारे में मैंने बस इतना कहा कि उसका सुरक्षात्मक खेल अच्छा नहीं है। जो खिलाड़ी गेंद को रोक नहीं सकता, उसे मैं और क्या कहूं?" इससे पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अभिषेक को 'स्लॉगर' कहकर उनकी अच्छी गेंदबाजी के सामने टिककर बल्लेबाजी करने की क्षमता पर सवाल उठाया था।

भविष्यवाणी आमिर ने भारतीय टीम के सफर को लेकर की भविष्यवाणी आमिर ने इससे पहले कहा था कि भारत सुपर-8 में तो पहुंच गया है, लेकिन वह सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी का समर्थन करते हुए कहा कि वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम भारत से बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। आमिर ने कहा, "भारत और दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खेलने के तरीके को देखते हुए मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका बेहतर है। मैं बस इसी नजरिए से बात कर रहा था।"

प्रतिक्रिया आमिर ने अपनी आलोचना पर भी दी प्रतिक्रिया आमिर ने अपने बयान की आलोचना करने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटरों को भी जवाब दिया और उन पर पाखंड का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "मैंने तो बस अपनी राय दी है। जब भी भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है, हमने हमेशा उसकी प्रशंसा की है। हर किसी को अपनी राय का सम्मान करना चाहिए। अलग-अलग विचार खेल का हिस्सा हैं और इनसे आक्रोश नहीं होना चाहिए।"

