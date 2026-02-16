LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / टी-20 विश्व कप 2026: मिचेल मार्श ने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक लगाया
टी-20 विश्व कप 2026: मिचेल मार्श ने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक लगाया
मिचेल मार्श ने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक लगाया (तस्वीर: एक्स/@ICC)

टी-20 विश्व कप 2026: मिचेल मार्श ने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक लगाया

लेखन अंकित पसबोला
Feb 16, 2026
09:01 pm
क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 के 30वें मैच में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में 54 रन की पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 12वां और टी-20 विश्व कप में तीसरा अर्धशतक रहा। इस बीच उन्होंने ट्रेविस हेड (56) के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी भी की। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए सभी विकेट खोकर 181 रन का स्कोर बनाया। आइए मार्श के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी 

जोरदार रही मार्श की पारी 

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्श उम्दा लय में नजर आए। उन्होंने पारी का छठा ओवर करने आए महेश तीक्षणा के ओवर में लगातार 5 चौके लगाए। उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 27 गेंदों में 200 की स्ट्राइक रेट के साथ 54 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए। उनकी इस पारी का अंत दूषण हेमंथा ने किया।

रिकॉर्ड 

मार्श ने हेड के साथ की शतकीय साझेदारी 

यह सिर्फ दूसरा ऐसा मौका है, जब ऑस्ट्रेलिया के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 50+ रन की पारी खेली। इससे पहले डेविड वार्नर और शेन वॉटसन की जोड़ी 2 बार (2010 और 2012 में) ऐसा कारनामा कर चुकी है। मार्श ने हेड के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी की। इसके साथ ही यह टी-20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया के लिए 5वीं शतकीय साझेदारी साबित हुई।

Advertisement

जानकारी

मार्श ने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक लगाया 

मार्श ने श्रीलंका के खिलाफ अब तक 5 टी-20 खेले हैं, जिसकी 3 पारियों में 27.33 की औसत और 160.78 की स्ट्राइक रेट के साथ 82 रन बनाए हैं। उन्होंने इस टीम के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक लगाया।

Advertisement