टी-20 विश्व कप 2026: माइकल जोन्स ने नेपाल के खिलाफ लगाया अर्धशतक
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 के 33वें मैच में स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज माइकल जोन्स ने नेपाल क्रिकेट टीम के खिलाफ अर्धशतक (71) लगाया। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा अर्धशतक साबित हुआ। उन्होंने जॉर्ज मुन्से के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 80 रन की साझेदारी की। उनकी पारी की मदद से स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170/7 का स्कोर बनाया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही जोन्स की पारी
जोन्स ने पारी का तीसरा ओवर करने आए दीपेंद्र सिंह ऐरी के खिलाफ एक चौका और एक छक्का लगाते हुए आक्रामक बल्लेबाजी के संकेत दिए। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उम्दा लय में नजर आ रहे जोन्स 45 गेंदों में 71 रन की पारी खेलकर आउट हुए। उन्होंने 8 चौके और 3 छक्के भी लगाए। उनकी पारी का अंत सोमपाल कामी ने किया।
करियर
जोन्स का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
जोन्स ने 2022 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक 15 मैचों की 15 पारियों में 28.15 की औसत और 139.16 की स्ट्राइक रेट के साथ 366 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 86 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 अर्धशतक लगाए। टी-20 विश्व कप 2026 में उन्होंने 4 पारियों में 35.50 की औसत और 142.00 की स्ट्राइक रेट के साथ 142 रन बनाए हैं।
जानकारी
तीसरे संस्करण में खेल रहे हैं जोन्स
जोन्स का यह तीसरा टी-20 विश्व कप संस्करण है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में (2022-26) अब तक 11 पारियों में 37.88 की औसत और 140.90 की स्ट्राइक रेट के साथ 341 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए हैं।