टी-20 विश्व कप 2026: इंग्लैंड के खिलाफ मैच के बाद स्वदेश लौटेंगे मैट हेनरी, जानिए कारण

लेखन अंकित पसबोला 06:40 pm Feb 27, 202606:40 pm

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मैट हेनरी इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सुपर-8 के मैच के बाद स्वदेश लौटेंगे। दरअसल, हेनरी दूसरी बार पिता बनने वाले हैं, और इसके लिए उन्होंने न्यूजीलैंड लौटने की योजना बनाई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड (NZC) ने भी उनकी इस छुट्टी का समर्थन किया है। कीवी टीम के कोच रॉब वाल्टर हेनरी ने इस बात की पुष्टि की है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।