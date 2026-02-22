टी-20 विश्व कप 2026: मार्को यानसन ने दूसरी बार झटका 4 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े

गेंदबाजी

कैसी रही यानसन की गेंदबाजी?

यानसन ने 188 रन का लक्ष्य लेकर उतरी भारतीय टीम को 5 रन कुल स्कोर पर तिलक वर्मा (1) के रूप में दूसरा झटका देते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी जारी रखी और बल्लेबाजों पर दबाव बनाया। इसके चलते उन्होंने अभिषेक शर्मा (15), शिवम दुबे (42) और जसप्रीत बुमराह (0) को भी अपना शिकार बनाते हुए पवेलियन की राह दिखाई। यानसन ने 3.5 ओवर में 22 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।