टी-20 विश्व कप 2026: कुसल मेंडिस 2,500 रन पूरे करने वाले श्रीलंका के पहले बल्लेबाज बने

श्रीलंका क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज कुसल मेंडिस ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 2,500 रन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि टी-20 विश्व कप 2026 के 16वें मुकाबले में ओमान क्रिकेट टीम के खिलाफ हासिल की। मेंडिस ने अपनी पारी के 19वें रन के साथ यह मुकाम हासिल किया। खास बात यह है कि वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 2,500 रन पूरे करने वाले श्रीलंका के पहले बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी (61) भी खेली।

इतिहास मेंडिस ने 102वें मैच में हासिल की ये उपलब्धि मेंडिस ने टी-20 विश्व कप 2026 में लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया। मैच में उन्होंने 45 गेंदों का सामना किया और 61 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके निकले और उनकी स्ट्राइक रेट 135.56 की रही। उन्होंने पवन रत्नायके के साथ 90 और दासुन शनाका के साथ 63 रन जोड़े। उन्होंने 2,500 रन की उपलब्धि 102वें मैच में हासिल की। इस प्रारूप में 2,000 से ज्यादा रन बनाने वाले अन्य श्रीलंकाई बल्लेबाज केवल पथुम निसांका और कुसल परेरा हैं।

पारी आयरलैंड के खिलाफ भी मेंडिस ने जड़ा था अर्धशतक आयरलैंड के खिलाफ पिछले मुकाबले में मेंडिस ने 43 गेंदों का सामना किया था और 56 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 5 चौके निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट सिर्फ 130.23 की रही थे। उनके अलावा कामिन्दु मेंडिस ने 19 गेंदों का सामना कर 44 रन बनाए थे। इन दोनों के बीच 29 गेंदों में 67 रन की साझेदारी हुई थी। मेंडिस टी-20 विश्व कप 2026 में तीसरे सबसे ज्यादा (117) रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

