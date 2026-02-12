LOADING...
टी-20 विश्व कप 2026: कुसल मेंडिस 2,500 रन पूरे करने वाले श्रीलंका के पहले बल्लेबाज बने
कुसल मेंडिस अच्छे लय में हैं (फाइल तस्वीर)

लेखन आदर्श कुमार
Feb 12, 2026
12:12 pm
क्या है खबर?

श्रीलंका क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज कुसल मेंडिस ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 2,500 रन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि टी-20 विश्व कप 2026 के 16वें मुकाबले में ओमान क्रिकेट टीम के खिलाफ हासिल की। मेंडिस ने अपनी पारी के 19वें रन के साथ यह मुकाम हासिल किया। खास बात यह है कि वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 2,500 रन पूरे करने वाले श्रीलंका के पहले बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी (61) भी खेली।

इतिहास

मेंडिस ने 102वें मैच में हासिल की ये उपलब्धि 

मेंडिस ने टी-20 विश्व कप 2026 में लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया। मैच में उन्होंने 45 गेंदों का सामना किया और 61 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके निकले और उनकी स्ट्राइक रेट 135.56 की रही। उन्होंने पवन रत्नायके के साथ 90 और दासुन शनाका के साथ 63 रन जोड़े। उन्होंने 2,500 रन की उपलब्धि 102वें मैच में हासिल की। इस प्रारूप में 2,000 से ज्यादा रन बनाने वाले अन्य श्रीलंकाई बल्लेबाज केवल पथुम निसांका और कुसल परेरा हैं।

पारी

आयरलैंड के खिलाफ भी मेंडिस ने जड़ा था अर्धशतक 

आयरलैंड के खिलाफ पिछले मुकाबले में मेंडिस ने 43 गेंदों का सामना किया था और 56 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 5 चौके निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट सिर्फ 130.23 की रही थे। उनके अलावा कामिन्दु मेंडिस ने 19 गेंदों का सामना कर 44 रन बनाए थे। इन दोनों के बीच 29 गेंदों में 67 रन की साझेदारी हुई थी। मेंडिस टी-20 विश्व कप 2026 में तीसरे सबसे ज्यादा (117) रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

करियर

मेंडिस के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर 

मेंडिस ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2016 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 102 मैच खेले हैं, जिसकी 102 पारियों में 26.47 की औसत और 131.16 की स्ट्राइक रेट से 2,542 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 19 अर्धशतक निकले हैं। वह इस प्रारूप में अब तक कोई शतक नहीं लगा सके हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर 86 रन का रहा है। वह 228 चौके और 96 छक्के भी लगा चुके हैं।

