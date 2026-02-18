टी-20 विश्व कप 2026: सुपर-8 में किन टीमों से भिड़ेगी भारतीय टीम? जानिए सभी अहम बातें 

सुपर-8 सुपर-8 में ग्रुप-1 में शामिल है भारतीय टीम सुपर 8 प्री-सीडिंग में, भारत को वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के साथ ग्रुप-1 में रखा गया है। दूसरी तरफ इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें ग्रुप-2 में मौजूद है। इस ग्रुप की बची हुई टीम पाकिस्तान या USA में से एक होगी। बता दें कि ग्रुप-1 की टीमें अपने सभी मैच भारत में खेलेगी, जबकी ग्रुप-2 की टीमों के मुकाबले श्रीलंका में खेले जाएंगे।

शेड्यूल 22 फरवरी से अपने सुपर-8 के मैच खेलेगी भारतीय टीम भारत 22 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने पहले सुपर-8 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। प्रोटियाज टीम ने भी अपने ग्रुप के चारों मैचों में जीत दर्ज की है। इसके 4 दिन बाद 26 फरवरी को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में सूर्यकुमार के नेतृत्व वाली टीम जिम्बाब्वे से भिड़ेगी। भारत का आखिरी मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में 1 मार्च को ये मैच खेला जाएगा।

प्रदर्शन टी-20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम का प्रदर्शन भारत ने अपने पहले मैच में USA क्रिकेट टीम﻿ को 29 रन से हराते हुए अपने अभियान की शुरुआत की थी। अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने नामीबिया को 93 रन से करारी शिकस्त दी। इसके बाद सूर्यकुमार की कप्तानी वाली टीम ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया। अब भारत को अपने आखिरी ग्रुप मैच में 18 फरवरी को नीदरलैंड से भिड़ना है। इस मैच के परिणाम का सुपर-8 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।