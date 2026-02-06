टी-20 विश्व कप 2026: पैट कमिंस के बाद अब जोश हेजलवुड भी हुए टूर्नामेंट से बाहर

परेशानी हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं हेजलवुड 12 नवंबर को शेफील्ड शील्ड में लगी हैमस्ट्रिंग चोट के बाद से हेजलवुड कोई मैच नहीं खेले हैं। इसके बावजूद उन्हें विश्व कप दल में शामिल किया गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम के श्रीलंका पहुंचने के बाद भी वह सिडनी में अपनी फिटनेस पर काम कर रहे थे। हालांकि, अब डोडेमाइड ने साफ कर दिया है कि हेजलवुड की वापसी अभी दूर है और उनकी फिटनेस प्रक्रिया तेज करना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में उन्हें बाहर कर दिया गया है।

बयान डोडेमाइड ने क्या दिया बयान? डोडेमाइड ने कहा, "हमें उम्मीद थी कि हेजलवुड सुपर-8 चरण के लिए फिट हो जाएंगे, लेकिन अब संकेत हैं कि उन्हें अभी और समय लगेगा। हम तुरंत कोई रिप्लेसमेंट घोषित नहीं करेंगे और जरूरत के अनुसार बाद में फैसला लेंगे।" हेजलवुड के बाहर होने से पहले 31 जनवरी को पीठ की चोट से जूझ रहे पैट कमिंस को भी पूरी तरह ठीक न होने के कारण टीम से बाहर होना पड़ा था। ऐसे में यह टीम के लिए झटका है।

गेंदबाजी वर्तमान में कैसी है ऑस्ट्रेलिया टीम की गेंदबाजी? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के अनुसार, फिलहाल टीम के पास जेवियर बार्टलेट और बेन ड्वारशुइस के रूप में पूरी तरह फिट दो मुख्य तेज गेंदबाज हैं। ट्रैवलिंग रिजर्व सीन एबॉट को बाद में टीम में शामिल किया जा सकता है। इसी तरह नाथन एलिस भी चोट से उभर रहे हैं, लेकिन उनका पहला मैच खेलना संदिग्ध है। टिम डेविड और नाथन एलिस ग्रुप स्टेज के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, जबकि स्पिनर एडम जैम्पा को फिट घोषित कर दिया गया है।

