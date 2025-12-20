टी-20 विश्व कप 2026: ईशान किशन की 2 साल बाद भारतीय टीम में वापसी, जानिए आंकड़े

इंतजार ईशान ने 2023 में खेला था आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला ईशान ने अपना आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 28 नवंबर, 2023 को गुवाहाटी में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उसके बाद से वह लगातार भारतीय टीम में वापसी का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका दौरे से नाम वापस लेने के बाद उनकी चयन समिति से खुंदक बढ़ गई थी। ऐसे में उन्हें टीम में मौका नहीं मिल रहा था। इसके बाद किशन ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए वापसी करने में सफलता हासिल की है।

प्रदर्शन ईशान ने घरेलू क्रिकेट में किया शानदार प्रदर्शन? ईशान ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में झारखंड क्रिकेट टीम की कप्तानी करते हुए न केवल धमाकेदार प्रदर्शन किया, बल्कि टीम को चैंपियन भी बनाया है। उन्होंने ट्रॉफी के 10 मैचों में 52 से अधिक की औसत से 517 रन अपने नाम किए। इसमें 2 शतक के अलावा 2 अर्धशतक भी शामिल रहे। ऐसे में उन्हें वापसी का मौका मिला है।

करियर कैसा रहा है ईशान का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर? किशन ने तीनों प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 32 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 25.67 की औसत और 124.37 की स्ट्राइक रेट से 796 रन बनाए हैं। इसमें 6 अर्धशतक शामिल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 89 रन का रहा है। उन्होंने 27 वनडे मैचों की 24 पारियों में 1 शतक और 7 अर्धशतकों की मदद से 933 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह वह 2 टेस्ट मैचों में 78 रन बनाने में भी सफल रहे हैं।

