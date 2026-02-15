टी-20 विश्व कप 2026: पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मैच में हाथ नहीं मिलाएगी भारतीय टीम- रिपोर्ट 

बयान

सूर्यकुमार यादव की ऐसी रही थी प्रतिक्रिया

बीते शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के सवाल पर कहा था, "हाथ मिलाने की बात कल पर छोड़ दो। आज रात चैन से सोओ। 24 घंटे इंतजार कीजिए।" इससे पहले, पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने भी इसी तरह की बात कही थी जब उनसे पूछा गया था कि अगर भारत हाथ मिलाता है तो क्या उनकी टीम जवाब देगी। उन्होंने कहा था, "हम कल देखेंगे।"