टी-20 विश्व कप 2026: भारतीय क्रिकेट टीम के निशाने पर होंगे ये रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 में मौजूदा चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम 7 फरवरी को मुंबई में USA क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इसके बाद नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स से भिड़ेगी। रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम टी-20 विश्व कप का खिताब बरकरार रखने वाली पहली टीम बन सकती है। वह अपने पिछले आठ टी-20 विश्व कप मैचों में अपराजित है।
रिकॉर्ड
रिकॉर्ड तीसरे खिताब पर होगी भारतीय टीम की निगाहें
भारतीय टीम ने टी-20 विश्व कप 2024 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को हराकर अपना दूसरा टी-20 विश्व कप खिताब जीता था। उससे पहले भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2007 में हुआ पहला संस्करण जीता था। उसने फाइनल में पाकिस्तान को मात दी थी। भारत के अलावा इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने भी 2-2 बार यह खिताब जीता है। ऐसे में भारत 3 बार यह खिताब जीतने वाली पहली टीम बन सकती है।
सिलसिला
इस सिलसिले को तोड़ना चाहेगी भारतीय टीम
टी-20 विश्व कप इतिहास में अब तक कोई भी टीम खिताब का बचाव नहीं कर पाई है। इसी तरह कभी मेजबान देश ने ट्रॉफी पर कब्जा नहीं जमाया है। अब तक भारत (2007), पाकिस्तान (2009), इंग्लैंड (2010), वेस्टइंडीज (2012), श्रीलंका (2014), वेस्टइंडीज (2016), ऑस्ट्रेलिया (2021), इंग्लैंड (2022) और भारत (2024) ने खिताब जीते हैं। ऐसे में भारतीय टीम इस बार ट्रॉफी जीतकर खिताब का बचाव करने वाली और मेजबान देश के रूप में विजेता बनने वाली पहली टीम बनना चाहेगी।
जीत
टी-20 विश्व कप में लगातार जीत का रिकॉर्ड
भारत ने लगातार 8 मैच जीतकर टी-20 विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम किया था। वह टूर्नामेंट में अपराजित रहते हुए जीत हासिल करने वाली पहली टीम बनी थी। टी-20 विश्व कप में लगातार जीत के मामले में भारत का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका (2024 में 8) और ऑस्ट्रेलिया (2022 से 2024 के बीच 8) के साथ संयुक्त रूप से सबसे अधिक है। USA के खिलाफ जीत हासिल करके भारतीय टीम इस रिकॉर्ड को अपने नाम करना चाहेगी।