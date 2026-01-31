टी-20 विश्व कप 2026: भारतीय क्रिकेट टीम के निशाने पर होंगे ये रिकॉर्ड्स

सिलसिला

इस सिलसिले को तोड़ना चाहेगी भारतीय टीम

टी-20 विश्व कप इतिहास में अब तक कोई भी टीम खिताब का बचाव नहीं कर पाई है। इसी तरह कभी मेजबान देश ने ट्रॉफी पर कब्जा नहीं जमाया है। अब तक भारत (2007), पाकिस्तान (2009), इंग्लैंड (2010), वेस्टइंडीज (2012), श्रीलंका (2014), वेस्टइंडीज (2016), ऑस्ट्रेलिया (2021), इंग्लैंड (2022) और भारत (2024) ने खिताब जीते हैं। ऐसे में भारतीय टीम इस बार ट्रॉफी जीतकर खिताब का बचाव करने वाली और मेजबान देश के रूप में विजेता बनने वाली पहली टीम बनना चाहेगी।