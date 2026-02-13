टी-20 विश्व कप 2026: भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर संकट के बादल, मौसम विभाग की चेतावनी

चेतावनी

मौसम विभाग ने क्या जारी की चेतावनी?

मौसम विभाग द्वारा जारी मौसम बुलेटिन में कहा गया है कि 15 फरवरी के आसपास दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव प्रणाली विकसित हो सकती है। ऐसे में लोगों से आधिकारिक पूर्वानुमानों और अपडेट पर नजर रखने का आग्रह किया गया है। यह चेतावनी भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर काफी अहम हो गई है। इसी तरह इस मौसम का असर 16 फरवरी को कैंडी में श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच पर भी पड़ सकता है।