टी-20 विश्व कप 2026: नीदरलैंड के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, अर्शदीप-सुंदर की वापसी

बयान भारतीय टीम में हुए 2 बदलाव भारतीय कप्तान सूर्यकुमार ने टॉस के दौरान भारतीय टीम में 2 बदलाव की पुष्टि की। पिछले मैच में खेलने वाले कुलदीप यादव और अक्षर पटेल नीदरलैंड के खिलाफ मैच में नहीं खेल रहे हैं। सूर्यकुमार ने कहा, "कुलदीप की जगह अर्शदीप आए हैं, जबकि अक्षर आराम कर रहे हैं और उनके स्थान पर वाशिंगटन आए हैं।" बता दें कि सुंदर चोट के बाद मैदान पर वापसी कर रहे हैं।

Advertisement

हेड-टू-हेड नीदरलैंड के खिलाफ भारत ने जीता है एकमात्र मैच टी-20 प्रारूप में अब तक दोनों टीमों के बीच केवल एक मैच खेला गया है, जिसमें भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी। यह मुकाबला टी-20 विश्व कप 2022 में सिडनी में खेला गया था। उसमें भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 179/2 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में नीदरलैंड टीम 9 विकेट के नुकसान पर 123 रन ही बना सकी थी। ऐसे में नीदरलैंड इस बार उस हार का हिसाब चुकता करने का प्रयास करेगी।

Advertisement