टी-20 विश्व कप 2026: नामीबिया ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, सैमसन-बुमराह की वापसी

अभिषेक क्यों अभिषेक शर्मा नहीं हैं टीम का हिस्सा? भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक अब भी अस्वस्थ चल रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उनको लेकर अपडेट दिया है। BCCI ने कहा, 'अभिषेक अभी भी अपनी बीमारी से उबर रहे हैं और चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। BCCI की मेडिकल टीम उनकी प्रगति पर करीब से नजर रख रही है।' वहीं, पिछले मैच में खेलने वाले मोहम्मद सिराज को भी प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला है और जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है।

जानकारी सिर्फ 1 मैच में आमने-सामने हुई है दोनों टीमें भारत और नामीबिया के बीच सिर्फ 1 टी-20 मैच 2021 में खेला गया था। उस मैच में भारत को 9 विकेट से जीत मिली थी। नामीबिया ने 132/8 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारत ने केवल 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।

