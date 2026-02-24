टी-20 विश्व कप 2026: एमए चिदंबरम स्टेडियम में कैसा रहा है भारतीय टीम का प्रदर्शन? 

आंकड़े एमए चिदंबरम स्टेडियम में ऐसे रहे हैं भारतीय टीम के आंकड़े एमए चिदंबरम स्टेडियम में भारतीय टीम ने अपना पहला मुकाबला साल 2012 में खेला था। अब तक भारत ने इस मैदान पर कुल 3 मैच खेले हैं, जिनमें उसे 2 में जीत और 1 में हार का सामना करना पड़ा है। यहां भारतीय टीम ने आखिरी मुकाबला साल 2025 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था, जिसमें उसे 2 विकेट से जीत मिली थी। उस मैच में भारत ने 166 रनों का लक्ष्य 19.2 ओवर में हासिल किया था।

वापसी जानिए इस मैदान पर क्यों तिलक वर्मा खोया हुआ फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं टी-20 विश्व कप में तिलक वर्मा का प्रदर्शन अब तक निराशाजनक रहा है। उन्होंने 5 पारियों में 25, 25, 25, 31 और 1 रन बनाए हैं, जबकि स्ट्राइक रेट भी प्रभावी नहीं रहा है। हालांकि, इस मैदान पर तिलक के पास फॉर्म में लौटने का सुनहरा मौका होगा। इंग्लैंड के खिलाफ यहां खेले गए आखिरी मुकाबले में उन्होंने 55 गेंदों में 72 रन* की मैच जिताऊ पारी खेली थी और टीम को 78/5 की मुश्किल स्थिति से जीत दिलाई थी।

सक्रिय भारतीय टीम के सक्रिय गेंदबाजों का इस मैदान पर ऐसा रहा है प्रदर्शन भारत के सक्रिय गेंदबाजों में अक्षर पटेल ने इस मैदान पर 1 मुकाबला खेलते हुए 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। वरुण चक्रवर्ती ने भी यहां 1 मैच में 4 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट चटकाए हैं। वाशिंगटन सुंदर ने 2 मुकाबलों में 2 विकेट हासिल किए हैं। वहीं, अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह के नाम यहां 1-1 विकेट दर्ज है और दोनों ने 1-1 मैच खेला है।

