भारतीय क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, 3 बार टी-20 विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली टीम बनी

भारतीय क्रिकेट टीम ने टी-20 विश्व कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 96 रन से हराते हुए अपना रिकॉर्ड तीसरा खिताब जीता। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए खिताबी मुकाबले में मेजबान टीम ने 255/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में कीवी टीम 19 ओवर में 159 रन बनाकर सिमट गई। इसके साथ ही भारत पहला ऐसा देश बना, जिसने लगातार 2 खिताब जीतने में सफलता हासिल की। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा भारत ने दर्ज की जोरदार जीत भारत से संजू सैमसन (89) और अभिषेक शर्मा (52) ने जोरदार शुरुआत दिलाई। नंबर-3 पर खेलते हुए ईशान किशन ने भी अर्धशतक (54) लगाया, जबकि आखिरी ओवरों के दौरान शिवम दुबे ने 8 गेंदों में 26* रन बनाते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में न्यूजीलैंड से फिन एलन (9), रचिन रविंद्र (1), ग्लेन फिलिप्स (5) और मार्क चैपमैन (3) दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। इस बीच साइफर्ट का अर्धशतक (52) भी जीत नहीं दिला सका।

सैमसन फाइनल में सर्वोच्च पारी खेलने वाले बल्लेबाज बने सैमसन सैमसन ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का छठा और कीवी टीम के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा 33 गेंदों में पूरा किया। वह 46 गेंदों में 5 चौके और 8 छक्कों की मदद से 89 रन बनाकर आउट हुए। सैमसन टी-20 विश्व कप के फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने मार्लन सैमुअल्स का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2016 के टी-20 विश्व कप में 85* रन बनाए थे।

अन्य रिकॉर्ड्स सैमसन ने बनाए ये अन्य रिकॉर्ड्स सैमसन टी-20 विश्व कप के इतिहास में भारत के पहले बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने लगातार 3 मैचों में 50+ का स्कोर बनाया है। इससे पहले उन्होने सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 89 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 के करो या मरो मुकाबले में उनके बल्ले से नाबाद 97 रन निकले थे। विराट कोहली के बाद टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल में अर्धशतक जड़ने वाले सैमसन सिर्फ दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं।

रिकॉर्ड सैमसन ने तोड़ा विराट कोहली का ये बड़ा रिकॉर्ड सैमसन टी-20 विश्व कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने 2014 के टी-20 विश्व कप में 319 रन बनाए थे। तीसरे स्थान पर ईशान किशन आ गए हैं। उन्होंने इस विश्व कप में 9 पारियों में 317 रन बनाए हैं। सैमसन ने इस विश्व कप में 80.25 की औसत और 199.37 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं।

अभिषेक अभिषेक ने टी-20 विश्व कप में लगाया अपना दूसरा अर्धशतक इस टी-20 विश्व कप की शुरुआत से पहले अभिषेक के प्रदर्शन पर सबकी नजरें थी। हालांकि, शुरुआती 7 पारियों में उन्होंने 12.71 की औसत और 130.88 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 89 रन बनाए थे। फाइनल से पहले उनके स्कोर क्रमशः 0, 0, 0, 15, 55, 10 और 9 रन रहे थे। आखिर में खिताबी मुकाबले में उन्होंने जोरदार पारी खेली। वह फाइनल में 21 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 3 छक्के शामिल रहे।

किशन ईशान किशन ने भी लगाया अर्धशतक शीर्षक्रम के बल्लेबाज किशन ने फाइनल में उम्दा बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक (54) लगाया। इस बीच उन्होंने सैमसन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। इस संस्करण में उन्होंने 9 पारियों में 35.22 की औसत और 193.29 की स्ट्राइक रेट के साथ 317 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 77 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 अर्धशतक लगाए। विकेटकीपर बल्लेबाज ने 18 छक्के और 33 चौके भी लगाए।

साइफर्ट साइफर्ट ने लगाया अर्धशतक साइफर्ट ने फाइनल में 26 गेंदों में 52 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। वह इस संस्करण में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 8 पारियों में 46.57 की औसत और 166.32 की स्ट्राइक रेट के साथ 326 रन बनाए। इस बीच उनोने 4 अर्धशतक भी लगाए। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 34 चौके और 16 छक्के भी अपने नाम किए।

बुमराह बुमराह ने चटकाए 4 विकेट बुमराह ने फाइनल में अपने 4 ओवर के कोटे में 15 रन देते हुए 4 विकेट लिए। वह टी-20 विश्व कप के फाइनल में दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी बने। इस टूर्नामेंट के फाइनल में उनसे बेहतर प्रदर्शन सिर्फ अजंता मेंडिस (4/12 बनाम वेस्टइंडीज, 2012) ने किया। उन्होंने इस संस्करण में 8 मैचों में 12.42 की औसत और 6.21 की इकॉनमी रेट के साथ 14 विकेट लिए।

भारत भारत ने बनाए ये अन्य रिकॉर्ड्स टी-20 विश्व कप में यह पहला ऐसा मौका रहा, जब एक टीम के शुरुआती 3 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाए। भारत ने टी-20 विश्व कप इतिहास का तीसरा सर्वोच्च स्कोर दर्ज किया। बता दें कि इस टूर्नामेंट में सर्वोच्च स्कोर श्रीलंका (260/6 बनाम केन्या, 2007) ने बनाया है, जबकि दूसरा सर्वोच्च स्कोर भारत (256/4 बनाम जिम्बाब्वे, 2026) ने ही बनाया है। भारतीय टीम ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक 7वीं बार 250+ का स्कोर बनाया।

खिताब भारत ने जीता अपना तीसरा खिताब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में पहला टी-20 विश्व कप जीता था। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 रन से हराया था। धोनी की कप्तानी में भारत ने लगातार पांच मैच जीतकर टी-20 विश्व कप 2014 के फाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि, ढाका में खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने उसे हराया था। वहीं, 2024 के फाइनल में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने दक्षिण अफ्रीका को शिकस्त दी थी।