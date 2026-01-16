ICC की ढाका में अहम बैठक, बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भारत भेजने पर होगी चर्चा

बयान बांग्लादेश के खेल सलाहकार ने कही ये बात बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने गुरुवार को ICC प्रतिनिधिमंडल के प्रस्तावित दौरे की पुष्टि करते हुए साफ कहा कि बांग्लादेश अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि BCB के अमीनुल इस्लाम ने उन्हें ICC टीम के बांग्लादेश आने की जानकारी दी है। नजरुल ने कहा कि बांग्लादेश विश्व कप खेलना चाहता है, लेकिन भारत के बजाय श्रीलंका में मुकाबले कराने की उसकी मांग पर कोई समझौता संभव नहीं है।

BCB BCB ने क्या कहा? BCB के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी ICC प्रतिनिधिमंडल के दौरे की योजना की पुष्टि की है, हालांकि कार्यक्रम अब तक तय नहीं हुआ है। अधिकारी ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल के आने की तैयारी है, लेकिन तारीख को लेकर अभी सहमति नहीं बनी है। बता दें, पिछले हफ्ते ICC और BCB के बीच वर्चुअल बैठक हुई थी। जहां ICC ने बांग्लादेश से भारत दौरे पर दोबारा विचार करने को कहा था, लेकिन BCB अपने रुख पर अड़ा रहा।

ICC वर्चुअल बैठक के बाद BCB ने कही थी ये बात वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद बयान में BCB ने दोहराया था कि उसका फैसला सुरक्षा कारणों पर आधारित है और उसने एक बार फिर बांग्लादेश के सभी मैच भारत से बाहर कराने की मांग रखी। बोर्ड ने कहा कि खिलाड़ियों, अधिकारियों और स्टाफ की सुरक्षा सर्वोपरि है और समाधान तलाशने के लिए बातचीत जारी रहेगी। वहीं, उपाध्यक्ष शखावत हुसैन ने दो टूक कहा था कि बांग्लादेश अपने रुख से एक इंच भी पीछे नहीं हटेगा और ICC विकल्प तलाश रही है।