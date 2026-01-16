ICC की ढाका में अहम बैठक, बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भारत भेजने पर होगी चर्चा
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 को लेकर बने गतिरोध को तोड़ने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के 2 वरिष्ठ अधिकारी ढाका जाने की तैयारी में हैं। ये अधिकारी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के साथ अहम बैठक करेंगे। मामला तब से अटका हुआ है, जब बांग्लादेश ने कड़ा रुख अपनाते हुए भारत में होने वाले टूर्नामेंट के दौरान अपने मैचों को किसी अन्य देश में कराने की मांग रखी थी। अब इसको लेकर ICC समाधान की कोशिश में जुट गई है।
बयान
बांग्लादेश के खेल सलाहकार ने कही ये बात
बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने गुरुवार को ICC प्रतिनिधिमंडल के प्रस्तावित दौरे की पुष्टि करते हुए साफ कहा कि बांग्लादेश अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि BCB के अमीनुल इस्लाम ने उन्हें ICC टीम के बांग्लादेश आने की जानकारी दी है। नजरुल ने कहा कि बांग्लादेश विश्व कप खेलना चाहता है, लेकिन भारत के बजाय श्रीलंका में मुकाबले कराने की उसकी मांग पर कोई समझौता संभव नहीं है।
BCB
BCB ने क्या कहा?
BCB के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी ICC प्रतिनिधिमंडल के दौरे की योजना की पुष्टि की है, हालांकि कार्यक्रम अब तक तय नहीं हुआ है। अधिकारी ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल के आने की तैयारी है, लेकिन तारीख को लेकर अभी सहमति नहीं बनी है। बता दें, पिछले हफ्ते ICC और BCB के बीच वर्चुअल बैठक हुई थी। जहां ICC ने बांग्लादेश से भारत दौरे पर दोबारा विचार करने को कहा था, लेकिन BCB अपने रुख पर अड़ा रहा।
ICC
वर्चुअल बैठक के बाद BCB ने कही थी ये बात
वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद बयान में BCB ने दोहराया था कि उसका फैसला सुरक्षा कारणों पर आधारित है और उसने एक बार फिर बांग्लादेश के सभी मैच भारत से बाहर कराने की मांग रखी। बोर्ड ने कहा कि खिलाड़ियों, अधिकारियों और स्टाफ की सुरक्षा सर्वोपरि है और समाधान तलाशने के लिए बातचीत जारी रहेगी। वहीं, उपाध्यक्ष शखावत हुसैन ने दो टूक कहा था कि बांग्लादेश अपने रुख से एक इंच भी पीछे नहीं हटेगा और ICC विकल्प तलाश रही है।
विवाद
क्यों शुरू हुआ ये विवाद?
बांग्लादेश में कई हिंदू लोगों की हत्याएं हुई थी। ऐसे में भारत में कई लोगों ने बांग्लादेशी खिलाड़ी के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेलने को लेकर गुस्सा जाहिर किया था। इन घटनाओं के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया था। BCCI ने मुस्तफिजुर को रिलीज करने के लिए सीधे तौर पर द्विपक्षीय संबंधों की मौजूदा स्थिति का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसने संकेत दिया कि यह फैसला बड़े घटनाक्रमों से प्रभावित था।