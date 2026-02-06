टी-20 विश्व कप 2026: हर्षित राणा टूर्नामेंट से हो सकते हैं बाहर, जानिए कारण

बयान सूर्यकुमार ने क्या दिया बयान? PTI के अनुसार सूर्यकुमार ने कहा, "हर्षित राणा अभी पूरी तरह से विश्व कप से बाहर नहीं हुए हैं। फिजियो उनकी जांच कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं लग रही है।" इस बयान के बाद अंदेशा लगाया जा रहा है कि हर्षित टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। शुरुआती जांच में उनके दाहिने घुटने में सूजन, गति में रुकावट और पार्श्व जोड़ रेखा में सूजन पाई गई। बाद में स्कैन से पार्श्व मेनिस्कस में चोट की पुष्टि हुई है।

चोट हर्षित को कैसे लगी थी चोट? हर्षित को यह चोट 4 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मैच के दौरान लगी थी। उन्हें रनअप से 2 बार पीछे हटने के बाद अपना गेंदबाजी स्पेल बीच में ही छोड़ना पड़ा था। वह घुटने को पकड़कर मैदान से बाहर गए थे। उन्होंने एक ओवर फेंका था जिसमें 16 रन खर्च किए थे। डॉ दिनशॉ परदीवाला से परामर्श के बाद उन्हें ऑपरेशन की की सलाह दी गई थी। ऐसे में उन्हें विश्व कप से बाहर होना पड़ा है।

Advertisement