हैरी ब्रूक ने रचा इतिहास, टी-20 विश्व कप में शतक लगाने वाले पहले कप्तान बने

टी-20 विश्व कप 2026 के 45वें मैच में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ बेहतरीन शतकीय पारी (100) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने विल जैक्स के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी की। वह 51 गेंदों में 100 रन बनाकर शाहीन अफरीदी का शिकार बने। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।

पारी जोरदार रही ब्रूक की पारी जीत के लिए मिले 165 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने शून्य के स्कोर पर ही अपना पहला विकेट गंवाया था। नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आए ब्रूक ने अच्छी रन गति से बल्लेबाजी करते हुए टीम को संकट से निकाला। उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने एक छोर से तेजी से रन बटोरते हुए 50 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। अपनी पारी में उन्होंने 10 चौके और 4 छक्के भी लगाए।

आंकड़े शानदार रहा है ब्रूक का करियर ब्रूक ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2022 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 61 मुकाबले खेले हैं और इसकी 53 पारियों में लगभग 30 की औसत से 1,250 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 150+ की रही है। उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं। वह एक पारी में शून्य पर भी आउट हुए थे। वह 100 से अधिक चौके भी लगा चुके हैं।

Advertisement

जानकारी टी-20 विश्व कप में शतक जड़ने वाले पहले कप्तान बने ब्रूक टी-20 विश्व कप में बतौर कप्तान शतक जड़ने वाले पहले कप्तान बने। उनसे पहले कप्तान के रूप में सर्वोच्च पारी खेलना का रिकॉर्ड क्रिस गेल (98 रन बनाम भारत, 2009) के नाम पर दर्ज था।

Advertisement