हार्दिक पांड्या ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी

टी-20 विश्व कप 2026: हार्दिक पांड्या ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 09:41 pm Feb 26, 202609:41 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने गुरुवार को टी-20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 चरण में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ अहम मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद अर्धशतक (50) जड़ा। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 9वां और जिम्बाब्वे टीम के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 23 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही भारतीय टीम 256/4 का विशाल स्कोर बनाने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।