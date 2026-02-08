टी-20 विश्व कप 2026: गुलबदीन नायब ने खेली अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी, 1,000 रन भी पूरे किए

बल्लेबाजी कैसी रही गुलबदीन की पारी और साझेदारी? अफगान टीम को पहले बल्लेबाजी करते हुए 44 रन पर ही 2 झटके लग गए थे। उसके बाद गुलबदीन ने सिद्दीकुल्लाह अटल (29) के साथ तीसरे विकेट के लिए 79 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। इस दौरान उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। इसके बाद उन्होंने दरविश रसूली (20) के साथ 33 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। वह 35 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों से 63 रन बनाकर आउट हुए।

उपलब्धि नायब ने पूरे किए 1,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन नायब ने इस पारी के दौरान खास उपलब्धि भी हासिल की। पारी का 7वां रन बनाते ही उनके इस प्रारूप में 1,000 रन भी पूरे हो गए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले 9वें अफगानी बल्लेबाज बने हैं। वह अब अफगानिस्तान के लिए इस प्रारूप में 8वें सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इस पारी के दौरान उन्होंने समीउल्लाह शिनवारी (1,013) को पीछे छोड़ दिया। अफगानिस्तान के लिए सर्वाधिक रन मोहम्मद नबी (2,440) के नाम दर्ज हैं।

