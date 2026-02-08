टी-20 विश्व कप 2026: दक्षिण अफ्रीका बनाम कनाडा मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

संयोजन इस संयोजन के साथ उतर सकती है कनाडा की टीम कनाडा को कप्तान बाजवा और उनके सलामी साझेदार युवराज सामरा की जोड़ी से टीम को अच्छी शुरुआत देने की उम्मीद रहेगी। नवनीत धालीवाल, निकोलस किर्टन और श्रेयस मोव्वा मध्य क्रम को मजबूती देना चाहेंगे। गेंदबाजी में साद बिन जफर और कलीम सना पर नजरें होंगी। कनाडा की संभावित एकादश: युवराज सामरा, दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), नवनीत धालीवाल, निकोलस किर्टन, श्रेयस मोव्वा (विकेटकीपर), डिलन हेलिगर, हर्ष ठाकेर, शिवम शर्मा, जसकरण सिंह, साद बिन जफर, कलीम सना।

पिच कैसा रहता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच का मिजाज? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में काली और लाल मिट्टी की अलग-अलग पिचें हैं। लाल मिट्टी की पिचें काली मिट्टी की तुलना में तेज गेंदबाजों को अधिक सहायता प्रदान करती हैं। यहां बल्लेबाजों को आमतौर पर रन बनाना आसान रहता है। हालांकि, शुरुआती कुछ ओवर चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। काली मिट्‌टी की पिच पर उछाल सामान्य होता है, लेकिन स्पिनरों को ज्यादा मदद मिलती है। विश्व कप को देखते हुए यहां रनों से भरी हुई पिच पर मैच हो सकता है।

जानकारी कैसा रहेगा अहमदाबाद का मौसम? एक्यूवेदर के अनुसार, 9 फरवरी को अहमदाबाद का मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 17 डिग्री रहने का अनुमान है। बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। दर्शकों को एक अच्छा मैच देखने मिल सकता है।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें डिकॉक ने पिछले 9 मैचों में 193.52 की स्ट्राइक रेट से 329 रन बनाए हैं। मार्करम ने 7 मैचों में 213 रन अपने नाम किए हैं। कनाडा से युवराज ने पिछले 10 मैचों में 334 रन बनाए हैं। ठाकेर 9 मैचों 171 रन बनाने में सफल रहे हैं। कार्बिन बॉश ने 7 मैचों में 12 विकेट अपने नाम किए हैं। इसी प्रकार कलीम 8 मैचों में 16 विकेट चटका चुके हैं। इन सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी।