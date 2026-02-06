टी-20 विश्व कप 2026: स्कॉटलैंड बनाम वेस्टइंडीज मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

हेड-टू-हेड एकमात्र मुकाबले में स्कॉटलैंड ने दर्ज की है जीत टी-20 प्रारूप में दोनों टीमों के बीच अब तक केवल एक ही मुकाबला खेला गया है और उसमें अप्रत्याशित रूप से स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम ने उलटफेर करते हुए वेस्टइंडीज को मात दी है। यह मुकाबला ICC टूर्नामेंट में तटस्थ स्थान पर खेला गया था। ऐसे में स्कॉटलैंड के पास एक मनावैज्ञानिक बढ़त रहेगी और वह फिर से जीत दर्ज करना चाहेगी। इसी तरह वेस्टइंडीज टीम पुरानी हार का बदला लेने का प्रयास करेगी।

प्लेइंग इलेवन ऐसी हो सकती है स्कॉटलैंड की प्लेइंग इलेवन स्कॉटलैंड को जॉर्ज मंसी और मैथ्यू एच क्रॉस की अपनी सलामी जोड़ी से शानदार शुरुआत की उम्मीद रहेगी। इसी तरह माइकल ए जोंस, कप्तान रिचर्ड बेरिंगटन पर मध्य क्रम की जिम्मेदारी होगी। गेंदबाजी की बागडोर ब्रैडली व्हील और क्रिस ग्रीव्स के हाथों में होगी। स्कॉटलैंड की संभावित एकादश: जॉर्ज मंसी, मैथ्यू एच क्रॉस (विकेटकीपर), माइकल ए जोंस, रिचर्ड बेरिंगटन (कप्तान), ब्रैंडन मैकमुलन, माइकल ए लीस्क, टॉम ब्रूस, मार्क वॉट, सफयान शरीफ, ब्रैडली व्हील, क्रिस ग्रीव्स।

निगाहें इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें जॉर्ज मुंसी ने पिछले 10 मैचों में 150.25 की स्ट्राइक रेट से 296 रन बनाए हैं। ब्रैंडन मैकमुलन ने 10 मैचों में 266 रन अपने नाम किए हैं। वेस्टइंडीज से हेटमायर ने पिछले 6 मैचों में 233 रन बनाए हैं। किंग 6 मैचों 177 रन बनाने में सफल रहे हैं। लीस्क ने 6 मैचों में 9 विकेट अपने नाम किए हैं। इसी प्रकार होल्डर 6 मैचों में 4 विकेट चटका चुके हैं। इन सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी।