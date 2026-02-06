टी-20 विश्व कप 2026: पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

हेड-टू-हेड नीदरलैंड के खिलाफ भारी है पाकिस्तान का पलड़ा टी-20 प्रारूप में पाकिस्तान का नीदरलैंड के खिलाफ दबदबा रहा है। दोनों के बीच इस प्रारूप में अब तक कुल 2 मुकाबले खेले गए हैं और इन दोनों में ही पाकिस्तान टीम ने जीत दर्ज की है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबले ICC टूर्नामेंट में तटस्थ स्थानों पर खेले गए हैं। दोनों टीमों के बीच कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई है। ऐसे में यह मुकाबला पाकिस्तान के लिए अभ्यास मैच की तरह माना जा रहा है।

टीम ऐसी हो सकती है पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और सैम अयूब की अपनी सलामी जोड़ी से शानदार शुरुआत की उम्मीद रहेगी। इसी तरह कप्तान आघा सलमान और बाबर आजम मध्य क्रम में बड़ी पारी खेलकर टूर्नामेंट की बेहतर शुरुआत करना चाहेंगे। गेंदबाजी की बागडोर शाहीन शाह अफरीदी और अबरार अहम के कंधों पर होगी। पाकिस्तान की संभावित एकादश: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, आघा सलमान (कप्तान), बाबर आजम, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर), फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, उस्मान तारिक।

संयोजन इस संयोजन के साथ उतर सकती है नीदरलैंड टीम नीदरलैंड के लिए सलामी बल्लेबाज मैक्स ओडॉड और विक्रमजीत सिंह बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। माइकल लेविट और कप्तान एडवर्ड्स पर मध्य क्रम की जिम्मेदारी होगी। तेज गेंदबाजी की अगुवाई पॉल वैन मीकेरेन करेंगे और रोएलोफ वैन डेर मेर्वे स्पिन गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। नीदरलैंड की संभावित एकादश: मैक्स ओडॉड, विक्रमजीत सिंह, माइकल लेविट, स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), बास डी लीडे, साकिब जुल्फिकार, काइल क्लेन, लोगान वैन बीक, आर्यन दत्त, पॉल वैन मीकेरेन और रोएलोफ वैन डेर मेर्वे।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें सैम अयूब ने पिछले 10 मैचों में 136.22 की स्ट्राइक रेट से 267 रन बनाए हैं। कप्तान सलमान ने 10 मैचों में 260 रन अपने नाम किए हैं। नीदरलैंड से लेविट ने पिछले 7 मैचों में 278 रन बनाए हैं। ओडॉड 9 मैचों 275 रन बनाने में सफल रहे हैं। अबरार ने 9 मैचों में 15 विकेट अपने नाम किए हैं। इसी प्रकार मेर्वे 6 मैचों में 9 विकेट चटका चुके हैं। इन सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी।