टी-20 विश्व कप 2026: भारत बनाम USA मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

टी-20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला शनिवार (7 फरवरी) को भारतीय क्रिकेट टीम और USA क्रिकेट टीम के बीच मुंबई में खेला जाएगा। यह ग्रुप-A का दूसरा मुकाबला होगा। इसमें सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम जीत दर्ज कर अभियान का विजयी आगाज करने का प्रयास करेगी। वहीं, मोनांक पटेल की कप्तानी वाली USA क्रिकेट टीम बेहतर प्रदर्शन के साथ भारत को चौंकाना चाहेगी। आइए इस मुकाबले के प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।

संयोजन ये हो सकती है USA की संभावित एकादश USA टीम में कप्तान मोनांक और एंड्रीज गौस बतौर सलामी बल्लेबाज टीम को मजबूत शुरुआत देना चाहेंगे। इसी प्रकार सैतेजा मुक्कामल्ला और शयान जहांगीर पर मध्य क्रम को संभालने की जिम्मेदारी होगी। इसी तरह टीम की गेंदबाजी सौरभ नेत्रवलकर, हरमीत सिंह और शुभम रंजने के अनुभव पर काफी हद तक निर्भर करेगी। USA की संभावित एकादश: मोनांक पटेल (कप्तान), एंड्रीज गौस (विकेटकीपर), सैतेजा मुक्कामल्ला, शयान जहांगीर, मिलिंद कुमार, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, अली खान, नोस्थुश केनजिगे, सौरभ नेत्रावलकर।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें अभिषेक ने पिछले 10 मैचों में 212.41 की स्ट्राइक रेट से 308 रन बनाए हैं। कप्तान सूर्यकुमार ने 10 मैचों में 276 रन अपने नाम किए हैं। USA से मुक्कामल्ला ने पिछले 10 मैचों में 376 रन बनाए हैं। पटेल 10 मैचों 367 रन बनाने में सफल रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती ने 7 मैचों में 14 विकेट अपने नाम किए हैं। इसी प्रकार मिलिंद कुमार 6 मैचों में 6 विकेट चटका चुके हैं। इन सभी के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी।