टी-20 विश्व कप 2026, फाइनल: न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 के फाइनल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आमने-सामने हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस टूर्नामेंट के इतिहास में भारत अब तक 2 बार (संयुक्त रूप से सर्वाधिक) विजेता बना है, जबकि न्यूजीलैंड ने कोई खिताब नहीं जीता है। ऐसे में भारत के पास तीसरा खिताब जीतने का सुनहरा मौका है।
टीम
ऐसी हैं दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र , ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, और जैकब डफी। भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, और जसप्रीत बुमराह।
इतिहास
टी-20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने जीते हैं सभी मुकाबले
टी-20 विश्व कप में दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले हुए हैं। इन सभी मैचों में कीवी टीम को ही जीत मिली है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 2007 में खेला गया था, जिसे न्यूजीलैंड ने 10 रन से जीता था। दूसरी भिड़ंत साल 2016 में हुई थी। उस मुकाबले को कीवी टीम ने 47 रन से जीता था। आखिरी बार 2021 में दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ और न्यूजीलैंड को 8 विकेट से जीत मिली थी।
पिच
कैसा रहता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच का मिजाज?
नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में काली और लाल मिट्टी की अलग-अलग पिचें हैं। लाल मिट्टी की पिचें काली मिट्टी की तुलना में तेज गेंदबाजों को अधिक सहायता प्रदान करती हैं। यहां बल्लेबाजों को आमतौर पर रन बनाना आसान रहता है। हालांकि, शुरुआती कुछ ओवर चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। काली मिट्टी की पिच पर उछाल सामान्य होता है, लेकिन स्पिनरों को ज्यादा मदद मिलती है। विश्व कप को देखते हुए यहां रनों से भरी हुई पिच पर मैच हो सकता है।
फाइनल
टी-20 विश्व कप में कैसा रहा है भारत का प्रदर्शन?
महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में पहला टी-20 विश्व कप जीता था। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 रन से हराया था। धोनी की कप्तानी में भारत ने लगातार पांच मैच जीतकर टी-20 विश्व कप 2014 के फाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि, ढाका में खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने उसे हराया था। वहीं, 2024 के फाइनल में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने दक्षिण अफ्रीका को शिकस्त दी थी।