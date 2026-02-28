टी-20 विश्व कप 2026: फखर जमान शतक से चूके, साहिबजादा फरहान के साथ रिकॉर्ड साझेदारी की 

टी-20 विश्व कप 2026 के 50वें मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज फखर जमान ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ 84 रन की पारी खेली। वह अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय के पहले शतक से चूक गए। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय का 14वां अर्धशतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने साहिबजादा फरहान (100) के साथ मिलकर रिकॉर्ड साझेदारी भी की। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212/8 का स्कोर बनाया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी जोरदार रही फखर की पारी टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फखर ने साहिबजादा फरहान का बखूबी साथ निभाया। इस जोड़ी ने मिलकर पावरप्ले में 64 रन की साझेदारी की। तेजी से रन बटोरते हुए वह महज 16 रन से अपना पहला शतक पूरा करने से चूक गए। वह 42 गेंदों में 9 चौके और 4 छक्कों की मदद से 84 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी का अंत दुष्मंता चमीरा ने किया।

साझेदारी जमान और फरहान के साथ की रिकॉर्ड साझेदारी फरहान और फखर ने पहले विकेट के लिए 176 रन की साझेदारी की। यह टी-20 विश्व कप के इतिहास में किसी भी विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले टिम साइफर्ट और फिन एलन ने UAE के विरुद्ध 175 रन (2026 में) की अटूट साझेदारी की थी। तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड जोस बटलर और एलेक्स हेल्स (170* रन बनाम भारत, 2022) के नाम पर दर्ज है।

Advertisement