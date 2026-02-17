टी-20 विश्व कप 2026: दीपेंद्र सिंह ऐरी ने जड़ा लगातार दूसरा अर्धशतक

पारी शानदार रही एरी की पारी लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल ने जब 87 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब दीपेंद्र क्रीज पर पर आए। उन्होंने दबाव की परिस्थिति में तेज रन गति से बल्लेबाजी की और सिर्फ 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 217.39 की स्ट्राइक रेट के साथ 50 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने गुलशन (24*) के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 73 रन की अटूट साझेदारी भी की।

प्रदर्शन मौजूदा टी-20 विश्व कप में दीपेंद्र सिंह ऐरी का प्रदर्शन अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर दीपेंद्र ने टी-20 विश्व कप 2026 में कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 पारियों में 56.33 की औसत और 144.44 की स्ट्राइक रेट के साथ 169 रन बनाए। उन्होंने लगातार दूसरे मैच में अर्धशतकीय पारी खेली। वह इस संस्करण में अपनी टीम से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उनके स्कोर क्रमशः 44, 17, 58 और 50* रन के रहे।

