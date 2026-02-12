टी-20 विश्व कप 2026: दासुन शनाका ने श्रीलंका के लिए जड़ा सबसे तेज टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक

पारी ऐसी रही शनाका की पारी और साझेदारी शनाका ने सिर्फ 20 गेंदों का सामना किया और बेहतरीन 50 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 2 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 250 की रही। उन्होंने कुसल मेंडिस के साथ मिलकर 28 गेंदों में 63 रन जोड़े। शनाका की शानदार पारी के दम पर ही श्रीलंका ने 225/5 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। शनाका के अलावा मेंडिस (61) और पवन रत्नायके (60) ने भी अर्धशतक जड़े।

रिकॉर्ड शनाका ने ये रिकॉर्ड किए अपने नाम शनाका अब टी-20 विश्व कप में श्रीलंका के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने पूर्व दिग्गज महेला जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़ा है। महेला ने साल 2007 के टी-20 विश्व कप में केन्या क्रिकेट टीम के खिलाफ सिर्फ 21 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। श्रीलंका के लिए इससे पहले शनाका ने ही सिर्फ 20 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। उन्होंने ये पारी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2023 में खेली थी।

Advertisement