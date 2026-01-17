टी-20 विश्व कप 2026: कर्टनी वॉल्श जिम्बाब्वे के गेंदबाजी सलाहकार नियुक्त, जानिए आंकड़े

टी-20 विश्व कप 2026: कर्टनी वॉल्श जिम्बाब्वे के गेंदबाजी सलाहकार नियुक्त, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
जिम्बाब्वे क्रिकेट (ZC) ने टी-20 विश्व कप 2026 में अपने टीम को मजबूती देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज कर्टनी वॉल्श को इस टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम का गेंदबाजी सलाहकार नियुक्त किया है। ZC ने फैसले की घोषणा की और बताया कि वॉल्श ने टीम के साथ काम शुरू कर दिया है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य जिम्बाब्वे की गेंदबाजी क्षमताओं को बेहतर बनाना है।
बयान
अपनी नियुक्ति पर वॉल्श ने क्या दिया बयान?
अपनी नियुक्ति के बाद वॉल्श ने टीम के खिलाड़ियों की क्षमता पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि अगर हम अच्छा प्रदर्शन करें, एक टीम के रूप में मिलकर काम करें और परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाएं, तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है।" अब तक उन्होंने जो देखा है, उससे वे आक्रमण की संयोजनता से विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं और उन्होंने कहा कि इस टीम में अपार संभावनाएं हैं।
अनुभव
कैसा है वॉल्श का कोचिंग अनुभव?
टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 500 विकेट लेने वाले वॉल्श को कोचिंग के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। वह पहले बांग्लादेश के लिए विशेष गेंदबाजी कोच और वेस्टइंडीज महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में काम कर चुके हैं। साल 2024 में वह जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम के तकनीकी सलाहकार भी थे। उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में उनका व्यापक अनुभव वैश्विक प्रतियोगिता से पहले जिम्बाब्वे टीम को मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
भूमिका
जिम्बाब्वे की गेंदबाजी क्षमताओं को बढ़ाने में वॉल्श की भूमिका
ZC के प्रबंध निदेशक गिवमोर माकोनी ने कहा कि वॉल्श की नियुक्ति गेंदबाजों को मार्गदर्शन देने और उनकी क्षमता का लाभ उठाने के लिए की गई है। ऐसे व्यक्ति को लाना जरूरी है जो वैश्विक स्तर पर सफलता के लिए आवश्यक बातों को समझता हो। माकोनी ने कहा, "वॉल्श का अनुभव, पेशेवर रवैया और खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देने की क्षमता हमारे लिए अमूल्य साबित होगी क्योंकि हम चुनौतियों के लिए अपने गेंदबाजी संसाधनों को और बेहतर बना रहे हैं।"
टीम
टी-20 विश्व कप के लिए जिम्बाब्वे की टीम और समूह
सिकंदर रजा की कप्तानी में जिम्बाब्वे की टी-20 विश्व कप टीम में ब्लेसिंग मुजरबानी, रिचर्ड नगारावा और टिनोटेंडा मापोसा उनके तेज गेंदबाज हैं। ब्रैड इवांस और ताशिंगा मुसेकीवा तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। उनके स्पिन विभाग में वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, ग्रीम क्रेमर और स्वयं रजा शामिल हैं। टूर्नामेंट के लिए जिम्बाब्वे को ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान और सह-मेजबान श्रीलंका के साथ ग्रुप-B में रखा गया है। यह बेहद चुनौतीपूर्ण ग्रुप है।