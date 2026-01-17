टी-20 विश्व कप 2026: कर्टनी वॉल्श जिम्बाब्वे के गेंदबाजी सलाहकार नियुक्त, जानिए आंकड़े

बयान अपनी नियुक्ति पर वॉल्श ने क्या दिया बयान? अपनी नियुक्ति के बाद वॉल्श ने टीम के खिलाड़ियों की क्षमता पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि अगर हम अच्छा प्रदर्शन करें, एक टीम के रूप में मिलकर काम करें और परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाएं, तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है।" अब तक उन्होंने जो देखा है, उससे वे आक्रमण की संयोजनता से विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं और उन्होंने कहा कि इस टीम में अपार संभावनाएं हैं।

अनुभव कैसा है वॉल्श का कोचिंग अनुभव? टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 500 विकेट लेने वाले वॉल्श को कोचिंग के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। वह पहले बांग्लादेश के लिए विशेष गेंदबाजी कोच और वेस्टइंडीज महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में काम कर चुके हैं। साल 2024 में वह जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम के तकनीकी सलाहकार भी थे। उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में उनका व्यापक अनुभव वैश्विक प्रतियोगिता से पहले जिम्बाब्वे टीम को मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भूमिका जिम्बाब्वे की गेंदबाजी क्षमताओं को बढ़ाने में वॉल्श की भूमिका ZC के प्रबंध निदेशक गिवमोर माकोनी ने कहा कि वॉल्श की नियुक्ति गेंदबाजों को मार्गदर्शन देने और उनकी क्षमता का लाभ उठाने के लिए की गई है। ऐसे व्यक्ति को लाना जरूरी है जो वैश्विक स्तर पर सफलता के लिए आवश्यक बातों को समझता हो। माकोनी ने कहा, "वॉल्श का अनुभव, पेशेवर रवैया और खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देने की क्षमता हमारे लिए अमूल्य साबित होगी क्योंकि हम चुनौतियों के लिए अपने गेंदबाजी संसाधनों को और बेहतर बना रहे हैं।"

