टी-20 विश्व कप 2026: ब्रायन बेनेट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार जड़ा अर्धशतक, जानिए आंकड़े

बल्लेबाजी कैसी रही बेनेट की पारी और साझेदारी? टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे को सलामी बल्लेबाज बेनेट और तादिवानाशे मारुमानी (35) ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद बेनेट से रयान बर्ल (35) के साथ भी दूसरे विकेट के लिए 70 रन और सिकंदर रजा (25) के साथ 38 रन की साझेदारी निभाते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। बेनेट पारी में 56 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 64 रन बनाकर नाबाद रहे।

उपलब्धि जिम्बाब्वे के लिए तीसरे सर्वाधिक 50+ स्कोर इस अर्धशतकीय पारी के साथ ही बेनेट ने खास उपलब्धि हासिल कर ली। वह अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में जिम्बाब्वे के लिए संयुक्त रूप से तीसरे सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में हैमिल्टन मसाकाद्जा की बराबरी की है। दोनों ने 11-11 बार 50+ स्कोर बनाए हैं। जिम्बाब्वे के लिए सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड कप्तान सिकंदर रजा (17) के नाम दर्ज है। दूसरे नंबर पर सीन विलियम्स (12) हैं।

