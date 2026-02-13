टी-20 विश्व कप 2026: ब्लेसिंग मुजारबानी ने झटका पहला 4 विकेट हॉल, पूरे किए 100 विकेट

टी-20 विश्व कप 2026 के 19वें मुकाबले में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने बड़ा उलटफेर कर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 23 रन से हरा दिया। साल 2007 के बाद ये पहला मौका है जब जिम्बाब्वे ने कंगारू टीम को इस प्रारूप में हराया है। मुकाबले में ब्लेसिंग मुजारबानी ने घातक गेंदबाजी की और पहली बार अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 4 विकेट लिए। उन्होंने इस दौरान अपने 100 विकेट भी पूरे किए। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

गेंदबाजी ऐसी रही मुजारबानी की गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया 170 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी और उनकी पूरी टीम 19.3 ओवर में सिर्फ 146 रन बनाने के बाद ऑलआउट हो गई। तेज गेंदबाज मुजारबानी ने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन खर्च किए और 4 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 4.20 की रही। उन्होंने जोश इंग्लिश (8), टिम डेविड (0), मैट रेनशॉ (65) और एडम जैम्पा (2) को अपना शिकार बनाया। उनके अलावा ब्रैड इवांस ने 3 विकेट अपने नाम किए।

उपलब्धि जिम्बाब्वे के लिए 100 विकेट चटकाने वाले तीसरे गेंदबाज मुजारबानी ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 100 विकेट भी पूरे कर लिए। वह जिम्बाब्वे के लिए ये कारनामा करने वाले सिर्फ तीसरे गेंदबाज बने हैं। उनसे पहले सिकंदर रजा (103) और रिचर्ड नगारावा (111) ने यह उपलब्धि हासिल की है। मुजारबानी ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2018 में खेला था। उन्होंने 85 मैच खेले हैं और इसकी 82 पारियों में 21.08 की औसत से 100 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी 7.10 की रही है।

ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसे हैं मुजारबानी के आंकड़े मुजारबानी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 9 विकेट चटकाने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी रेट 6.33 की रही है। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 8.44 की शानदार औसत के साथ गेंदबाजी की है। मुजारबानी ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में सबसे ज्यादा 16 विकेट अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ लिए हैं। इस मैच से पहले उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन बांग्लादेश (3/14) के खिलाफ आया था।

