टी-20 विश्व कप 2026: बाबर आजम को श्रीलंका के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में नहीं मिला मौका 

टी-20 विश्व कप 2026 में बाबर ने 6 मैच खेले हैं, जिसकी 4 पारियों में उन्होंने 22.75 की औसत और 112.34 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 91 रन बनाए। इस बीच वह कोई भी अर्धशतक नहीं लगा सके। उनके स्कोर 15, 46, 5 और 25 रन रहे। उन्हें नामीबिया के खिलाफ बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का मैच बारिश की भेंट चढ़ गया।

करियर

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं बाबर

बाबर ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2016 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 145 मुकाबले खेले हैं और इसकी 136 पारियों में 38.94 की औसत और 128.02 की स्ट्राइक रेट से 4,596 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 39 अर्धशतक के अलावा 3 शतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 122 रन रहा है। वह इस प्रारूप में विश्व के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।