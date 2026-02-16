टी-20 विश्व कप 2026: आयरलैंड को हराकर सुपर-8 में अपनी जगह बनाना चाहेगी जिम्बाब्वे की टीम
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 के 32वें मैच में आयरलैंड क्रिकेट टीम का सामना जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम से 17 फरवरी को पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम में होगा। जिम्बाब्वे ने अपने शुरुआती 2 मैच जीते हैं और अपने अगले मैच को जीतकर सुपर-8 में पहुंचने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ आयरिश टीम ने सिर्फ एक मुकाबला जीता हुआ है। पॉल स्टर्लिंग की कप्तानी वाली टीम जिम्बाब्वे के विजय रथ को रोकना चाहेगी। आइए मैच के बारे में जानते हैं।
हेड-टू-हेड
बराबरी का रहा है आपसी मुकाबला
अब तक आयरलैंड और जिम्बाब्वे की टीम कुल 18 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में आमने-सामने हुई हैं, जिसमें से दोनों टीमों ने 8-8 मैच जीते हैं। इस बीच 2 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। क्रिकइंफो के मुताबिक, अब तक ये दोनों टीमें टी-20 विश्व कप के इतिहास में सिर्फ 2 बार आपस में भिड़ी थी, जिसमें से एक मैच आयरलैंड ने जीता और एक मैच को जिम्बाब्वे ने अपने नाम किया है।
आयरलैंड
ऐसी हो सकती है आयरलैंड की टीम
आयरलैंड ने अपने पिछले मैच में ओमान को 96 रन से हराया था। उस मुकाबले में आयरिश टीम ने पहले खेलते हुए 235/5 का स्कोर बनाया था। आयरलैंड की टीम एक बार फिर अपने बल्लेबाजों से उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। संभावित एकादश: रॉस एडेयर, टिम टेक्टर, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (कप्तान/विकेटकीपर), कर्टिस कैम्फर, जॉर्ज डॉकरेल, गैरेथ डेलानी, मार्क एडेयर, बैरी मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज और जोशुआ लिटिल।
जिम्बाब्वे
जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी जिम्बाब्वे की टीम
जिम्बाब्वे ने अपने पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए जोरदार जीत दर्ज की थी। इस जीत के बाद जिम्बाब्वे की टीम आत्मविश्वास से लबरेज होगी। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से आयरलैंड के खिलाफ मैच में अंतर पैदा करने का प्रयास करेंगे। संभावित एकादश: ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमानी (विकेटकीपर), डियोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ग्रीम क्रेमर, और ब्लेसिंग मुजरबानी।
पिच रिपोर्ट
कैसी है पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच?
पल्लेकेले स्टेडियम की पिच आमतौर पर काफी संतुलित मानी जाती है। यहां नई गेंद से गेंदबाजों को जरूर मदद मिलेगी। हालांकि, नजरें जमने के बाद बल्लेबाज बड़ी पारी खेल सकते हैं और बड़े-बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। खेल के आगे बढ़ने के साथ पिच धीमी होती जाती है और स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। हाउस्टेट के मुताबिक, यहां पहली पारी का औसत स्कोर 163 रन रहा है।
जानकारी
कैसा होगा मौसम?
एक्यूवेदर के अनुसार, 17 फरवरी को कैंडी में बादल छाए रहेंगे। यहां अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहने का अनुमान है। बारिश होने की 86 प्रतिशत संभावना है। ऐसे में मैच के दौरान बारिश का खलल पड़ सकता है।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
स्टर्लिंग की गैरमौजूदगी में आयरलैंड की कप्तानी करने वाले टकर शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने नाबाद के खिलाफ नाबाद 94 रन बनाए थे। जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज बेनेट ने अपनी पिछली 2 पारियों में 121.73 की स्ट्राइक रेट के साथ 112 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। मुजरबानी ने टी-20 विश्व कप 2026 में अब तक 2 मैचों में 4.71 की इकॉनमी रेट के साथ 7 विकेट लिए हैं।
जानकारी
कब और कहां देखें मुकाबला?
आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच यह मुकाबला कैंडी के पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।