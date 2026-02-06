टी-20 विश्व कप 2026: इन प्रमुख खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी सबकी निगाहें, जानिए आंकड़े

टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से हो रही है। यह संस्करण इस बार भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जा रहा है। यह आयोजन रोमांचक क्रिकेट, नई प्रतिद्वंद्विता और वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार सितारों के दमदार प्रदर्शन से भरपूर रहेगा। स्थापित मैच विजेताओं से लेकर निडर युवा प्रतिभाओं तक, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। आइए उन सभी पर नजर डालते हैं।

#1 अभिषेक शर्मा - भारत भारतीय क्रिकेट टीम के बांए हाथ के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपना पहला टी-20 विश्व कप खेलेंगे। 2024 में डेब्यू के बाद से उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 38 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 37.05 की औसत और 194.74 की स्ट्राइक रेट से 1,297 रन बनाए हैं। उनके नाम 2 शतक और 8 अर्धशतक हैं। उन्होंने टी-20 क्रिकेट में कुल 33.33 की औसत से 5,100 रन अपने नाम किए हैं। इसमें 8 शतक और 30 अर्धशतक शामिल हैं।

#2 राशिद खान - अफगानिस्तान अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान ने 23 टी-20 विश्व कप मैचों में 14.89 की औसत से 37 विकेट लिए हैं। उन्होंने 3 बार 4 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/9 का है। वह 111 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 13.59 की औसत से 187 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। दाएं हाथ का यह स्पिनर 700 टी-20 विकेट पूरे करने के करीब हैं। उन्होंने 515 मैचों में 18.49 की औसत से 696 विकेट लिए हैं।

#3 जोस बटलर - इंग्लैंड इंग्लैंड क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज जोस बटलर पिछले 5 टी-20 विश्व कप में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने 35 मैचों में 42.20 के औसत से 1,013 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 147.23 की रही है। इसमें 5 अर्धशतक और एक शतक शामिल है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में बटलर 4,000 रनों के करीब पहुंच रहे हैं। वर्तमान में उनके 147 मैचों की 135 पारियों में 3,950 रन हैं। इसमें 1 शतक और 28 अर्धशतक शामिल है।

