टी-20 विश्व कप 2026: एडेन मार्करम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जड़ा चौथा अर्धशतक, जानिए आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही मार्करम की पारी और साझेदारी?

प्रोटियाज टीम को 177 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मार्करम और क्विंटन डिकॉक (47) की सलामी जोड़ी ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 48 गेंदों में 95 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद मार्करम ने रयान रिकेल्टन (45) के साथ दूसरे विकेट के लिए नाबाद 82 रन की साझेदारी निभाकर टीम को जीत दिला दी। मार्करम अपनी पारी में 46 गेंदों में 7 चौके और 4 छक्कों से 82 रन बनाकर नाबाद रहे।