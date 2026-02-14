टी-20 विश्व कप 2026: एडेन मार्करम ने बतौर कप्तान जड़ा सबसे तेज अर्धशतक, जानिए आंकड़े

टी-20 विश्व कप 2026: एडेन मार्करम ने बतौर कप्तान जड़ा सबसे तेज अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 के 24वें मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान एडेन मार्करम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (86*) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 13वां और कीवी टीम के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 19 गेंदों में पूरा किया। यह उनका टी-20 विश्व कप में 5वां अर्धशतक रहा। उनकी पारी की बदौलत प्रोटियाज टीम ने लक्ष्य का पीछा कर 5 विकेट से जीत दर्ज कर ली।
बल्लेबाजी
कैसी रही मार्करम की पारी और साझेदारी?
प्रोटियाज टीम को 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मार्करम और क्विंटन डिकॉक (20) की सलामी जोड़ी ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 28 गेंदों में 62 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद मार्करम ने रयान रिकेल्टन (21) के साथ दूसरे विकेट के लिए 40 और डेविड मिलर (24) के साथ चौथे विकेट के लिए 47 रन जोड़े। वह 44 गेंदों में 8 चौके और 4 छक्कों से 86 रन बनाकर नाबाद रहे।
रिकॉर्ड
मार्करम ने दक्षिण अफ्रीका के लिए जड़ा सबसे तेज अर्धशतक
मार्करम ने 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी के साथ वह टी-20 विश्व कप के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज डिकॉक का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने साल 2016 के टी-20 विश्व कप में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ केवल 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और दासुन शनाका ने भी टी-20 विश्व कप में 19-19 गेंद पर अर्धशतक जड़े हैं।
रिकॉर्ड
टी-20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले कप्तान
मार्करम अब टी-20 विश्व कप में संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले कप्तान भी बन गए हैं। उन्होंने रोहित और शनाका की बराबरी की है, जिन्होंने भी 19-19 गेंदों पर अर्धशतक लगाए थे। इस सूची में दूसरे स्थान पर मोहम्मद अशरफुल हैं। बांग्लादेश के इस खिलाड़ी ने साल 2007 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ सिर्फ 20 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था। पूर्व श्रीलंकाई कप्तान महेला जयवर्धने ने केन्या के खिलाफ 21 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया था।
करियर
कैसा रहा है मार्करम का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?
मार्करम ने साल 2019 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। वह अब तक 72 मैचों की 68 पारियों में 31.55 की औसत और 147.22 की स्ट्राइक रेट से 1,830 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 13 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी मैच में आया है। वह 10 बार नाबाद भी रहे हैं। इसी तरह उन्होंने 170 चौके और 77 छक्के भी जड़े हैं।