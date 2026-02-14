टी-20 विश्व कप 2026: एडेन मार्करम ने बतौर कप्तान जड़ा सबसे तेज अर्धशतक, जानिए आंकड़े

बल्लेबाजी कैसी रही मार्करम की पारी और साझेदारी? प्रोटियाज टीम को 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मार्करम और क्विंटन डिकॉक (20) की सलामी जोड़ी ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 28 गेंदों में 62 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद मार्करम ने रयान रिकेल्टन (21) के साथ दूसरे विकेट के लिए 40 और डेविड मिलर (24) के साथ चौथे विकेट के लिए 47 रन जोड़े। वह 44 गेंदों में 8 चौके और 4 छक्कों से 86 रन बनाकर नाबाद रहे।

रिकॉर्ड मार्करम ने दक्षिण अफ्रीका के लिए जड़ा सबसे तेज अर्धशतक मार्करम ने 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी के साथ वह टी-20 विश्व कप के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज डिकॉक का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने साल 2016 के टी-20 विश्व कप में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ केवल 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और दासुन शनाका ने भी टी-20 विश्व कप में 19-19 गेंद पर अर्धशतक जड़े हैं।

रिकॉर्ड टी-20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले कप्तान मार्करम अब टी-20 विश्व कप में संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले कप्तान भी बन गए हैं। उन्होंने रोहित और शनाका की बराबरी की है, जिन्होंने भी 19-19 गेंदों पर अर्धशतक लगाए थे। इस सूची में दूसरे स्थान पर मोहम्मद अशरफुल हैं। बांग्लादेश के इस खिलाड़ी ने साल 2007 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ सिर्फ 20 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था। पूर्व श्रीलंकाई कप्तान महेला जयवर्धने ने केन्या के खिलाफ 21 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया था।

