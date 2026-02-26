अभिषेक ने खेली उम्दा पारी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 विश्व कप 2026: अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाया अर्धशतक

क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 के 48वें मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ 55 रन की बेहतरीन पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 9वां अर्धशतक साबित हुआ। अभिषेक पिछले कुछ समय से बेहद फॉर्म में चल रहे थे। यह टी-20 विश्व कप में उनके बल्ले से निकलने वाली पहली अर्धशतकीय पारी रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।