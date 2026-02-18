अभिषेक लगातार तीसरी पारी में शून्य पर आउट (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 विश्व कप 2026: अभिषेक शर्मा लगातार तीसरी पारी में शून्य पर हुए आउट

लेखन अंकित पसबोला 07:11 pm Feb 18, 202607:11 pm

क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बेहद खराब फॉर्म में चल रहे हैं। वह नीदरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में भी बिना खाता खोले आउट हुए। दिलचस्प रूप से वह अपनी लगातार तीसरी पारी में शून्य पर आउट हुए हैं। वह टी-20 विश्व कप में अपना खाता भी नहीं खोल सके हैं। वह इससे पहले USA और पाकिस्तान के खिलाफ भी शून्य पर आउट हुए थे।