अभिषेक लगातार तीसरी पारी में शून्य पर आउट (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 विश्व कप 2026: अभिषेक शर्मा लगातार तीसरी पारी में शून्य पर हुए आउट

लेखन अंकित पसबोला
Feb 18, 2026
07:11 pm
क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बेहद खराब फॉर्म में चल रहे हैं। वह नीदरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में भी बिना खाता खोले आउट हुए। दिलचस्प रूप से वह अपनी लगातार तीसरी पारी में शून्य पर आउट हुए हैं। वह टी-20 विश्व कप में अपना खाता भी नहीं खोल सके हैं। वह इससे पहले USA और पाकिस्तान के खिलाफ भी शून्य पर आउट हुए थे।

रिकॉर्ड 

अभिषेक ने बनाया ये अनचाहा रिकॉर्ड 

भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक ने एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया। अभिषेक अब टी-20 विश्व कप में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा पारियों में शून्य पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। उन्होंने इस मामले में आशीष नेहरा (3 बार) की बराबरी की। उनके बाद इस सूची में शिवम दुबे, गौतम गंभीर, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली और अक्षर पटेल 2-2 पारियों में बिना खाता खोले आउट हुए हैं।

2026 

एक कैलेंडर वर्ष में 5वीं बार शून्य पर आउट हुए अभिषेक 

अभिषेक इस साल 5वीं बार शून्य पर आउट हुए। वह एक कैलेंडर वर्ष में संयुक्त रूप से सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। उन्होंने संजू सैमसन के रिकॉर्ड की बराबरी की। बता दें कि सैमसन साल 2024 में 5 बार बिना खाता खोले आउट हुए थे। अभिषेक ने 2026 में अब तक 8 पारियों में 26.00 की औसत और 224.69 की स्ट्राइक रेट के साथ 182 रन बनाए हैं।

