भारत-बांग्लादेश सीरीज के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ टल सकती है टी-20 सीरीज, जानिए कारण
क्या है खबर?
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सितंबर के पहले पखवाड़े में भारत के बांग्लादेश दौरे के लिए संभावित कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं। यह घटनाक्रम दोनों बोर्डों के बीच राजनयिक तनाव और अन्य मुद्दों के कारण एक साल से चल रहे तनावपूर्ण संबंधों के बाद सामने आया है। प्रस्तावित दौरे में सीमित ओवर क्रिकेट की सीरीज शामिल है। ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ पूर्व निर्धारित 3 मैचों की टी-20 सीरीज स्थगित हो सकती है।
कार्यक्रम
अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज का पुनर्निर्धारण
TOI के अनुसार, BCCI द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी-20 सीरीज को पुनर्निर्धारित करने की संभावना है, जो दिल्ली में आयोजित होने वाली थी।
यह निर्णय बांग्लादेश में प्रस्तावित व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए जगह बनाने की रणनीति के तहत लिया गया है।
हालांकि, इस दौरे को अंतिम मंजूरी भारत सरकार की सहमति पर निर्भर करेगी। दोनों बोर्ड भारत सरकार से मंजूरी मांगने से सबकुछ ठीक करने में जुटे हुए हैं।
योजना
BCB ने आयोजन स्थलों के चयन के लिए बनाई योजना
प्रस्तावित सीरीज की उम्मीद में BCB ने 1 सितंबर से अपने सभी आयोजन स्थलों को खाली रखा है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह BCCI को सुविधा के अनुसार आयोजन स्थल चुनने की आजादी देने के लिए किया गया है।
भारतीय टीम का श्रीलंका का टेस्ट दौरा 27 अगस्त को समाप्त होने वाला है। अगर, अफगानिस्तान सीरीज को आगे बढ़ाया जाता है, तो इस दौरे के लिए सितंबर में 2 सप्ताह का समय मिल सकता है।
विवरण
आयोजन स्थल के विकल्प और मैच वितरण
BCB सभी मैचों की मेजबानी एक स्थान पर करने के लिए तैयार है और आदर्श रूप से एक स्थान पर 3 टी-20 मैच और दूसरे स्थान पर 3 वनडे मैच आयोजित करना पसंद करती है।
ढाका और चटगांव इसके प्रमुख आयोजन स्थल हैं। दोनों बोर्डों ने लंदन में हाल ही में हुई ICC की बैठक में इन संभावनाओं पर चर्चा की थी।
हालांकि, अफगानिस्तान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता एक बाधा थी जिस पर चर्चा हो चुकी है।
चुनौती
समय संबंधी चुनौतियां और सरकारी स्वीकृति
भारतीय टीम 15 अगस्त से श्रीलंका में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने वाली है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टी-20 टीम 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेल 2026 के लिए जापान रवाना होगी।
इससे सितंबर के पहले पखवाड़े में बांग्लादेश दौरे की योजना बनाने का एक अवसर मिलता है।
हालांकि, यह संभावित बदलाव सरकार की मंजूरी के साथ BCCI और BCB अधिकारियों के बीच होने वाली चर्चाओं के परिणाम पर भी निर्भर करेगा।