BCCI बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने पर विचार कर रहा है

भारत-बांग्लादेश सीरीज के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ टल सकती है टी-20 सीरीज, जानिए कारण

लेखन भारत शर्मा 03:08 pm Jul 27, 202603:08 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सितंबर के पहले पखवाड़े में भारत के बांग्लादेश दौरे के लिए संभावित कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं। यह घटनाक्रम दोनों बोर्डों के बीच राजनयिक तनाव और अन्य मुद्दों के कारण एक साल से चल रहे तनावपूर्ण संबंधों के बाद सामने आया है। प्रस्तावित दौरे में सीमित ओवर क्रिकेट की सीरीज शामिल है। ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ पूर्व निर्धारित 3 मैचों की टी-20 सीरीज स्थगित हो सकती है।