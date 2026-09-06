टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इन बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाए सर्वाधिक रन

मंधाना पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी पारी खेलने में नाकाम रही। लक्ष्य का पीछा करते हुए वह 11 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें उन्होंने 2 चौके लगाए।

मंधाना ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक 12 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में लगभग 30 की औसत और 110.10 की स्ट्राइक रेट से कुल 316 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं।

इस बीच 68 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है।