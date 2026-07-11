टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इन भारतीय बल्लेबाजों ने 2 कैलेंडर वर्षों में 500+ रन बनाए

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विराट कोहली (2016 और 2022)

भारतीय दिग्गज विराट कोहली ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 48.69 की औसत और 137.04 की स्ट्राइक रेट से 4,188 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 38 अर्धशतक लगाए थे। कोहली ने 2 सालों में 500 से अधिक रन भी बनाए थे। उन्होंने 2016 में 13 पारियों में 106.83 की औसत और 140.26 की स्ट्राइक रेट से 641 रन बनाए थे। इसी तरह 2022 में उन्होंने 20 पारियों में 55.78 की औसत से 781 रन बनाए थे।