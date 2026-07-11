टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इन भारतीय बल्लेबाजों ने 2 कैलेंडर वर्षों में 500+ रन बनाए
क्या है खबर?
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अब तक भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने प्रभावित किया है। उन्होंने पारी की शुरुआत करते हुए कई बेहतरीन पारियां खेली हैं। 25 साल के इस युवा बल्लेबाज ने अब तक इस प्रारूप में 2 शतक भी जड़े हैं। वह लगातार 2 साल 500 से अधिक रन बना चुके हैं। इस बीच उन भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने लगातार 2 सालों में 500+ रन बनाए हैं।
#1
विराट कोहली (2016 और 2022)
भारतीय दिग्गज विराट कोहली ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 48.69 की औसत और 137.04 की स्ट्राइक रेट से 4,188 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 38 अर्धशतक लगाए थे। कोहली ने 2 सालों में 500 से अधिक रन भी बनाए थे। उन्होंने 2016 में 13 पारियों में 106.83 की औसत और 140.26 की स्ट्राइक रेट से 641 रन बनाए थे। इसी तरह 2022 में उन्होंने 20 पारियों में 55.78 की औसत से 781 रन बनाए थे।
#2
रोहित शर्मा (2018 और 2022)
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत 151 पारियों में 4,231 रन के साथ किया था। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने टी-20 विश्व कप 2024 का खिताब भी जीता था। इस प्रारूप से संन्यास ले चुके रोहित के लिए साल 2018 और 2022 शानदार बीते थे। उन्होंने 2018 में 18 पारियों में 36.87 की औसत से 590 रन बनाए थे। 2022 में उन्होंने 134.42 की स्ट्राइक रेट से 656 रन बनाए थे।
#3
सूर्यकुमार यादव (2022-23)
सूर्यकुमार यादव ने साल 2021 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। वह अब तक 113 टी-20 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 107 पारियों में लगभग 36.35 की औसत और 162.94 की स्ट्राइक रेट से 3,272 रन अपने नाम कर चुके हैं। 2022 में उन्होंने 46.56 की औसत और 187.43 की स्ट्राइक रेट से 1,164 रन बनाए थे। 2023 में उन्होंने 48.86 की औसत 733 रन बनाए थे।
#4
अभिषेक शर्मा (2025-26)
अभिषेक ने 2024 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। उन्होंने 2024 में 11 पारियों में 23.27 की औसत से 256 रन बनाए थे। इसके बाद 2025 में बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 42.95 की औसत से 21 पारियों में 859 रन बनाए थे। पिछले साल उन्होंने 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए थे। 2026 में अभिषेक ने अब तक 19 पारियों में 500 रन बनाए हैं।