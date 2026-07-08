खराब फॉर्म में चल रही है भारतीय टीम (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत ने कब-कब लगातार 4 या अधिक मैचों में से 1 भी नहीं जीता

लेखन अंकित पसबोला 05:14 pm Jul 08, 202605:14 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय खराब फॉर्म में चल रही है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम ने निराशाजनक प्रदर्शन किया है। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे दौरे पर भारतीय टीम को सीरीज गंवानी पड़ी है। यह पहला ऐसा मौका है, जब भारत ने 5 टी-20 मैच खेलने के बावजूद कोई मैच नहीं जीता है। आइए उन मौकों के बारे में जानते हैं, जब भारत ने लगातार 4 या अधिक मैच खेलने के बावजूद 1 भी मैच नहीं जीता।