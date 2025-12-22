टी-20 अंतरराष्ट्रीय: 2025 में भारतीय टीम का कैसा रहा प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: 2025 में भारतीय टीम का कैसा रहा प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम इस साल अपने सभी अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ भारत ने 5 मैचों की टी-20 सीरीज को 3-1 से अपने नाम किया। इस साल भारतीय टी-20 टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस बार टी-20 प्रारूप में एशिया कप खेला गया, जिसे भारतीय टीम ने ही अपने नाम किया। इस बीच 2025 में भारत के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
इस साल भारत ने जीती अपनी तीनों द्विपक्षीय टी-20 सीरीज
हाउस्टेट के मुताबिक, भारत ने इस साल कुल 21 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें से 16 में टीम को जीत मिली और 3 में शिकस्त का सामना किया। इस बीच 2 मैच बेनतीजा रहे। द्विपक्षी टी-20 सीरीज में भारत ने अपने घर पर इंग्लैंड को 2-1 से हराया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 2-1 से सीरीज पर कब्जा जमाया था। वहीं हाल ही में प्रोटियाज टीम के खिलाफ के खिलाफ सीरीज को भी अपने नाम किया।
एशिया
अजेय रहते हुए भारतीय टीम ने जीता एशिया कप
ग्रुप-A में मौजूद भारत ने अपने पहले मैच में UAE क्रिकेट टीम को 9 विकेट से हराया था। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ अपने मुकाबले में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। सूर्यकुमार की अगुवाई वाली टीम ने अपने ग्रुप के आखिरी मैच में ओमान को शिकस्त दी थी। वहीं, सुपर-4 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से, बांग्लादेश को 41 रन से, और श्रीलंका को सुपर ओवर में हराया था।
जानकारी
एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को दी थी मात
दुबई में खेले गए फाइनल में भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 5 विकेट से शिकस्त दी थी। भारत से तिलक वर्मा ने अर्धशतक लगाया था और गेंदबाजी में कुलदीप ने 4 विकेट लेते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई थी।
बल्लेबाज
इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए सर्वाधिक रन
इस साल टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अभिषेक शर्मा का बल्ला जमकर बोला। उन्होंने 21 टी-20 मैचों में 42.95 की शानदार औसत से 859 रन बनाए। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 193.46 की रही। उन्होंने 1 शतक भी अपने नाम किया। तिलक ने 18 पारियों में 47.25 की औसत और 129.15 की स्ट्राइक रेट के साथ 567 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 12 पारियों में 33.55 की औसत से 202 रन बनाए।
विकेट
इन भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए सर्वाधिक विकेट
वरुण चक्रवर्ती के लिए यह साल शानदार बीता। इस स्पिनर ने 2025 में 20 टी-20 मैचों में 13.19 की औसत और 7.08 की इकॉनमी रेट के साथ 36 विकेट लिए। कुलदीप ने इस साल 10 टी-20 मुकाबलों में 10.23 की अविश्वसनीय औसत और 7.04 की इकॉनमी रेट के साथ कुल 21 विकेट लिए। भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने 19 मैचों में 19.17 की औसत के साथ कुल 17 विकेट चटकाए।