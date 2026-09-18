टी-20 अंतरराष्ट्रीय: पूर्ण सदस्य देशों के लिए सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज

इस सूची में पहले स्थान पर अब भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आ गए हैं।

उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ दिल्ली में खेली गई 3 मैचों की टी-20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।

वह 34 गेंदों में 108 रन बनाकर आउट हुए।

उनके बल्ले से 9 चौके और 11 छक्के निकले। उनका स्ट्राइक रेट 317.64 का रहा। अभिषेक ने मैच में केवल 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था।