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टी-20 अंतरराष्ट्रीय: पूर्ण सदस्य देशों के लिए सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज
अभिषेक शर्मा के नाम अब सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: पूर्ण सदस्य देशों के लिए सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज

लेखन आदर्श कुमार
Sep 18, 2026
02:01 pm
क्या है खबर?

टी-20 क्रिकेट में बल्लेबाज अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से कई रिकॉर्ड बनाते हैं। इस प्रारूप में शतक लगाना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन कम गेंदों में शतक पूरा करना इसे और खास बना देता है। पूर्ण सदस्य देशों के कई बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी पारियों से यह कारनामा किया है। ऐसे में आइए पूर्ण सदस्य देशों के उन खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाए हैं।

#1

अभिषेक शर्मा (30 गेंदें)

इस सूची में पहले स्थान पर अब भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आ गए हैं।

उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ दिल्ली में खेली गई 3 मैचों की टी-20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।

वह 34 गेंदों में 108 रन बनाकर आउट हुए।

उनके बल्ले से 9 चौके और 11 छक्के निकले। उनका स्ट्राइक रेट 317.64 का रहा। अभिषेक ने मैच में केवल 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था।

#2

सिकंदर रजा और फिन एलन (33 गेंदें)

दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से सिकंदर रजा और फिन एलन हैं। दोनों ने 33 गेंदों में शतक जड़े हैं।

रजा ने 2024 में गाम्बिया के खिलाफ 43 गेंदों में 133* रन बनाए थे। उन्होंने 7 चौके और 15 छक्के लगाए। उनकी स्ट्राइक रेट 309.30 की थी।

एलन ने टी-20 विश्व कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 33 गेंदों में 100* रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और 8 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 303.03 की थी।

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#3

रोहित शर्मा और डेविड मिलर (35 गेंदें)

इस सूची में तीसरे स्थान पर डेविड मिलर और रोहित शर्मा हैं। दोनों ने 35 गेंदों में शतक जड़े हैं।

मिलर ने 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ ये कारनामा किया था। वहीं, रोहित ने उसी साल श्रीलंका के खिलाफ यह पारी खेली थी।

मिलर ने 36 गेंदों में 101 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 7 चौके और 9 छक्के निकले थे।

रोहित ने 43 गेंदों में 118 रन बनाए। उनके बल्ले से 12 चौके और 10 छक्के निकले।

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#4

अभिषेक शर्मा और टिम डेविड (37 गेंदें)

चौथे स्थान पर भी 2 खिलाड़ी हैं। अभिषेक और टिम डेविड टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 37 गेंदों में शतक लगा चुके हैं।

अभिषेक ने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ ये धमाकेदार पारी खेली थी। वहीं, डेविड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ उसी साल ये ताबड़तोड़ पारी खेली।

अभिषेक ने 54 गेंदों में 135 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 13 छक्के निकले थे।

डेविड ने 37 गेंदों में 6 चौके और 11 छक्के की मदद से 102 रन बनाए थे।

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